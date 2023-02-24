YouTube Music için podcast özelliği geliyor

YouTube Music, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket yetkililerinden Kai Chuk'ın aktardığına göre, podcast özelliği yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Podcast serileriyle ilgili çok fazla detay verilmese de telefonun ekranı kilitli haldeyken bile çalacağı belirtildi. Özelliğin ilk etapta bu yılın sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki içerik oluşturucularına sunulacağı açıklandı.

YouTube Music'te podcast'leri arka planda dinleme ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz hizmette reklam desteği bulunacak. Söz konusu özelliğin ABD dışındaki kullanıcılar için ne zaman aktif edileceğinin ise henüz belirsiz olduğu bildirildi.