YouTube Music’te ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlama: 5 şarkı sınırı başladı

Google çatısı altındaki YouTube Music, aylardır süren testlerin ardından şarkı sözü görüntüleme özelliğini ücretsiz kullanıcılar için kısıtladı. Güncellemeyle birlikte “Şimdi Çalınıyor” ekranının orta sekmesinde yeni bir uyarı kartı yer alıyor. Bu kartta, kullanıcıların kaç şarkı için daha şarkı sözü görüntüleyebileceği hatırlatılıyor ve Premium abonelik öneriliyor.

Uygulamanın işleyişine göre ücretsiz kullanıcılar, abone olmadan önce yalnızca beş şarkının sözlerini görüntüleyebiliyor. Bu hakkın dolmasının ardından şarkı sözü sayfasına erişim sınırlandırılıyor.

Şarkı sözleri buzlanmış şekilde gösteriliyor

Kotayı dolduran kullanıcılar, şarkı sözü ekranına girdiklerinde yalnızca ilk birkaç satırı görebiliyor. Metnin geri kalan kısmı buzlanmış ve okunamaz halde sunulurken, aşağı kaydırma özelliği de devre dışı bırakılıyor.

Uygulama dünya genelinde 7 Şubat’ta başladı. Şarkı sözü kısıtlaması, 7 Şubat tarihi itibarıyla dünya genelinde geniş çaplı olarak kullanıma sunuldu. Bu adım, ücretsiz kullanıcıları Premium aboneliğe yönlendirmeyi hedefleyen yeni hamlelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.