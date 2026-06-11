YouTube Premium'a zam geldi: İşte yeni fiyatlar

YouTube, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirketin güncellediği tarifeyle birlikte bireysel, Lite ve öğrenci paketlerinin fiyatları önemli ölçüde arttı.

Bugünden itibaren kullanıcılar yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirilmeye başlanırken, zamlı tarifeler dijital abonelik harcamalarını da yukarı çekecek.

İşte yeni fiyatlar:

YouTube Premium Bireysel: 79,99 TL → 119,99 TL

YouTube Premium Lite: 49,99 TL → 79,99 TL

YouTube Premium Öğrenci: 52,99 TL → 79,99 TL

Yeni fiyatlandırma, YouTube'un Türkiye pazarındaki abonelik politikalarında son dönemin en dikkat çekici güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve diğer Premium ayrıcalıkları için artık daha yüksek ücret ödeyecek.