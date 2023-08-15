YouTube, sağlık politikasında güncellemeye gidiyor

YouTube, zararlı olduğu veya hiçbir etkisi olmadığı kanıtlanan kanser tedavilerini anlatan veya izleyiciyi profesyonel tıbbi tedavi yöntemleri aramaktan caydıran videoların platformdan kaldırılacağını duyurdu.

Sağlık yetkililerinden rehberlik gerektirecek, yanlış anlaşılmalara müsait, halk sağlığını tehdit edecek derecede riskli bir hastalık ortaya çıktığında Google, bu politikasını uygulayacak.

YouTube, hem zararlı olan hem de kanıtlanmamış ve yaygın olarak kabul gören alternatiflerin yerine önerilen tedavilere karşı harekete geçeceğini söylüyor.

YouTube, Ekim 2020’de COVID-19 aşısıyla ilgili yanlış bilgiler içeren videoları kaldırmış, 2021 sonunda da tamamen yasaklamıştı.