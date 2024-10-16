YouTube sil baştan: Yepyeni özellikler geldi, işte gelen müthiş özellikler

Google’ın video akış platformu YouTube için uzun süredir kapsamlı bir güncelleme bekleniyordu. YouTube Shorts için video süresinin üç dakikaya çıkarılma kararının ardından uygulamaya başka yeni özellikler eklendiği de duyuruldu.

XDA’nın derlediği habere göre YouTube’da artık oynatma zamanı, ayarlanabilir mini oynatıcı için yeni kontroller eklendi. Gelin, tüm eklenen yeniliklere yakından göz atalım.

YOUTUBE’A KAPSAMLI GÜNCELLEME

Güncelleme kapsamında YouTube artık oynatma hızını 0,25 yerine 0,05’e kadar destekliyor. Bunun yanında uygulamanın yatay modunda önemli iyileştirmeler yapıldı. Artık daha büyük, küçük resimler ve metinler yer alacak.

Öte yandan mini oynatıcı da uygulama içinde yeniden boyutlandırılıp taşınabiliyor. Özellikle içerik izlerken YouTube’da birden fazla görev yapan kişiler için bu yenilik oldukça işleri kolaylaştıracaktır.

Sadece bu kadarıyla da sınırlı değil. YouTube ayrıca QR kodları ile paylaşılan davetler aracılığıyla oynatma listeleri üzerinde ortak çalışmanın daha kolay yolunu sundu. Ek olarak yerleşik yapay zeka modelinin yardımıyla oluşturulan dahil olmak üzere küçük resimler de ayarlanabiliyor. Bu yılın sonunda ise müşterilerin oynatma listelerine oy vermesine olanak tanıyacak yeni bir özellik daha eklenecek.

UYKU ZAMANLAYICI HERKESE SUNULDU

Yukarıdaki yeniliklere ek olarak YouTube, Premium abonelerinin çok sevdiği Uyku Zamanlayıcısı özelliğini de herkes için kullanıma sunduğunu belirtti. Şu anda bu özellikler kademeler halinde dağıtılıyor. Sizler de yenilikleri çok yakında deneyimleyebilirsiniz.

Kaynak: YouTube Blog