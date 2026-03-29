YouTube ve Meta’ya mahkemeden kötü haber

Deniz Güldağ

ABD’nin Los Angeles kentinde görülen davada 20 yaşındaki kadın davacı, Meta ve YouTube’un platformlarını ergenler için zararlı ve bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığını öne sürdü.

Mahkemede jüri, Instagram’ın sahibi Meta ile YouTube’u, gençlere zarar veren bir ürün sunmak ve bu riskler konusunda yeterli uyarıda bulunmamak nedeniyle ihmalkar buldu.

Mahkeme jüri kararıyla, davacıya toplamda 6 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bu tutarın 3 milyon doları doğrudan tazminat, 3 milyon doları ise cezai tazminat olarak belirlendi.

Meta ve YouTube’un çatı şirketi Google, mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Teknoloji çevrelerinde ‘dönüm noktası’ olarak nitelenen kararın verildiği dava, mahkemelerin bu hafta şirketleri platformlarının gençlere verdiği zararlardan sorumlu tuttuğu ikinci dava oldu.

Salı günü ABD’nin New Mexico eyaletindeki başka bir davada jüri, Meta'yı gençleri cinsel içerikli yayınlar, fuhuşa teşvik ve insan ticareti de dahil olmak üzere birçok çevrimiçi tehlikeye karşı koruyamamaktan sorumlu buldu ve şirketin 375 milyon dolarlık bir ceza ödemesine karar verdi. Meta bu karara itiraz edeceğini belirtti.

Öte yandan Amerikan basınında yer alan bilgilere göre ABD’nin Kaliforniya eyaleti genelindeki mahkemelerde Meta, YouTube, Snapchat ve TikTok’a karşı açılmış 3 binden fazla benzer dava bulunuyor.

Kararın ardından Meta hisseleri sert düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri özellikle mahkeme kararının piyasaya yansıdığı perşembe günü yaklaşık yüzde 8 kayıpla geçen yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüşle Meta’nın piyasa değerinden yaklaşık 119 milyar dolar silindi ve şirket, 2023’ten bu yana ilk kez ABD’nin en değerli 7 şirketi sıralamasındaki yerini kaybetti.

Sektör uzmanları bu kaybın kalıcı olup olmayacağı konusunda ise kararsız görünüyor.