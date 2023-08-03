Youtube, video özeti özelliğini test ediyor

YouTube geliştiricileri, kullanıcıların belirli bir videoyu izleyip izlememeleri gerektiğini önceden anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir deneysel özelliğin başlatıldığını duyurdu. Bu amaçla, geliştirilen yapay zeka otomatik olarak videonun kısa bir açıklamasını oluşturacak.

Yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan özetlerin, videonun sahibi tarafından bırakılan açıklamanın yerini alması amaçlanmıyor, ancak hem video sayfasında hem de arama akışında görünecek.

Yeni özelliğin henüz deneysel olduğu için sınırlı sayıda videoda çalıştığını belirtelim. Şimdilik sadece İngilizce ve az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.