YouTube, yapay zeka tabanlı şarkılar için kararını verdi

YouTube, yapay zeka tabanlı müzikler için ilk kararını verdi. Buna göre içerik platformu, Music AI Incubator (Yapay Zeka Müzik Kuluçka Merkezi) isimli yeni bir program hazırlıyor. Ayrıca bu program Universal Music Group iş birliği ile tasarlanacak. Bu girişimin en temel özelliği ise hem fırsatlar hem de telif hakkı ihlaline karşı koruma sağlayacak olması.

Böylece YouTube'un mevcut Content ID sistemi daha genişletilecek ve platform yapay zeka tabanlı içerikler konusunda daha güvenli olacak. Hazırlanan ilkeler ise şu anda belirsiz ancak Kuluçka Merkezi kapsamında sanatçıların, söz yazarlarının, yapımcıların ve müzik şirketlerinin bir araya geleceği belirtliyor.

Bu doğrultuda Google ve programda yer alan sanatçılar, yapay zeka müzik teknolojisi konusunda araştırmalar yapacak. Önümüzdeki aylarda ise yeni politikalar ve içerik oluşturuculara yönelik para kazanma da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının açıklanması bekleniyor.