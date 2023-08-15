YouTube, yeni reklam engelleme özelliğini test ediyor

YouTube, video oynatmayı devre dışı bırakacak yeni bir reklam engelleme özelliğini test ediyor.

YouTube, yakında kullanıcılara yalnızca iki seçenek sunacak. Söz konusu seçenekler, ya reklam engelleyicisini kapatmak ya da YouTube Premium’a üye olmak olacak.

Açılır ekran, YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı gösterecek. Ayrıca video izlemenin engellendiğini belirten madde işaretleri olacak. Diğer iki madde, YouTube’un reklamlar sayesinde ücretsiz olduğunu ve YouTube Premium’a kaydolarak reklamsız izleme deneyiminin yaşanabildiğini hatırlatacak.

YouTube, bu uyarıyı çıkarmakla kalmayacak, kullanıcıdan belli bir süre içinde seçim (30 - 60 sn.) yapmasını da isteyecek.