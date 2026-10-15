YouTube yorumlarına görsel ekleme dönemi başlıyor

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Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, videoların altına yalnızca metin yazarak değil, hareketli GIF’ler ve görseller aracılığıyla da tepki verebilecek. Özelliğin hem standart YouTube videolarında hem de Shorts içeriklerinde kullanılabilmesi hedefleniyor.

Google tarafından yayımlanan YouTube Data API dokümantasyonunda yer alan bilgilere göre, yeni özelliğin Kasım 2026’da dünya genelinde kullanıma açılması öngörülüyor. Uzun süredir sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilen sistemin, yorum deneyimini daha görsel ve etkileşimli hale getirmesi amaçlanıyor.

Mobil uygulamadaki yorum alanına entegre edilmesi planlanan GIF arama özelliği sayesinde kullanıcılar, aranabilir bir GIF kütüphanesinden seçim yaparak tepkilerini paylaşabilecek. Böylece izleyiciler, düşüncelerini ve duygularını yalnızca yazılı yorumlarla değil, hareketli görsellerle de aktarabilecek.

Görsel yorumlar için moderasyon süreci merak ediliyor

Yeni özellikle birlikte görsel ve animasyonlu GIF içeriklerinin nasıl denetleneceği de gündeme geliyor. Geliştirici dokümantasyonunda yer alan bilgilere göre, yorumlara eklenen görsel veya GIF’ler için snippet.imageUrl adlı yeni bir özellik kullanılacak. Görsel bağlantılarının güvenli biçimde sunulmasında süreli bağlantıların kullanılması planlanıyor.

Shiftdelete'nin aktardığına göre, kullanıcıların kendi cihazlarından bağımsız görsel yükleyip yükleyemeyeceği, içerik üreticilerinin GIF paylaşımını ayrı olarak kapatıp kapatamayacağı ve özelliğin hangi işletim sistemlerinde ilk aşamada kullanılabileceği henüz net değil.

YouTube’un mevcut yorum denetimi araçları arasında bulunan belirli kelimeleri engelleme ve kullanıcıları gizleme seçeneklerinin kullanılmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak yalnızca görsel içeren spam veya zararlı içeriklerin nasıl filtreleneceği ve GIF kütüphanesinin hangi sağlayıcıdan temin edileceği gibi ayrıntılar henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Platformun API güncelleme notlarında yer alan bilgilere göre, özelliğin Kasım 2026’da tüm kullanıcılara açılması planlanıyor. Yeni uygulamanın, YouTube yorumlarında etkileşimi artırırken içerik denetimi açısından da yeni düzenlemeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.