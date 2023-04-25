YouTube’a açılış animasyonu geliyor

YouTube, akıllı telefonlar için yeni bir açılış animasyonu oluşturdu. Birkaç ay önce TV uygulaması için oluşturulan animasyon ve ses, artık akıllı telefonlarda da görülecek.

Kullanıcılar bir süredir, bu açılış sesi eşliğinde YouTube uygulamasını açıyorlar. Gelen son haberler, bu yeni özelliğin kapsamının genişletileceğini ortaya koydu.

Artık akıllı telefon kullanıcıları da akıllı televizyonlardaki animasyonu görmeye başlayacaklar. Google, "ilgi çekici ve kolayca tanınabilir" olarak nitelendirdiği yeni açılış ekranını bir standart haline getirmiş olacak.

YouTube'un yeni açılış ekranı, daha şimdiden pek çok Android telefonda görünmeye başladı. Ancak iOS telefonlar için aynı durum söz konusu değil. Google'ın bu yeni özelliği iPhone'lara ulaştırıp ulaştırmayacağı şimdilik belirsiz.