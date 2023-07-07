YouTube'a "Ekran kilidi" özelliği geliyor

YouTube, kullanıcıların videoları tam ekran modunda izlerken açabileceği “ekran kilidi” özelliğini kullanıma sundu.

YouTube’un açıklamasına göre, yeni özellik video izlerken dokunmatik girişi devre dışı bırakıyor. Özelliği kullanmak için sol üst köşede bulunan dişli simgeye, ardından ekran kilidi seçeneğine dokunmak yeterli olacak.

YouTube’un yeni özelliğinin şu anda beta aşamasında olduğu ve yalnızca YouTube Premium abonelerine açık şekilde kullanılabildiği aktarıldı.

Ayrıca YouTube bu özelliği 30 Temmuz'a kadar test etmeye izin verecek. Özellik, uygulamanın ayarlar bölümünden “yeni özellikleri deneyin”e girip “Ekran Kilidi” altında “dene” butonuna dokunarak test edilebilecek.