YouTube'a şok suçlama: Çocukların verilerini topluyor

Amerikan merkezli çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, çocukları korumak için tasarlanan Birleşik Krallık veri gizliliği kodunu ihlal ederek 13 yaşından küçük çocukların görüntüleme verilerini toplamakla suçlandı.

Bir kampanya sözcüsü Duncan McCann, Bilgi Komisyonu Ofisi'ne (ICO) resmi şikayette bulundu. Söz konusu şikayette sitenin, çocukların izlediği videoları, nerede izlediklerini ve hangi cihazda izledikleri hakkında veri topladığını iddia etti.

Öte yandan YouTube konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, aileleri korumaya yönelik yatırımlar yapılmaya devam edildiği bildirildi. Bir YouTube sözcüsü, konuya ilişkin olarak yaptığı bilgilendirmede, "Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) ile bu öncelikli konuda olan ilişkimizi sürdürmeye ve aynı zamanda çocuklar, ebeveynler ve çocuk koruma uzmanları gibi paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ceza almıştı

Video paylaşım platformu YouTube, 2019 yılında gizlilik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza almıştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düzenleyici kurum, siteye 170 milyon dolar para cezası vermişti.