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YouTube’a uyku zamanlayıcı özelliği geliyor

Yakın zamanda podcast özelliğini kullanıma sunan YouTube Music, uyku zamanlayıcı yeniliğini duyurdu.

Haber Merkezi
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YouTube Music, kullanıcıların uzun zamandır beklediği uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanıma sundu.

Uyku zamanlayıcısı ile uyumadan önce açılan müzikler, seçilen süre sonunda otomatik olarak duracak.

ABD'de kullanıma sunulmaya başlayan YouTube Music'in yeni özelliği uyku zamanlayıcısı ile 5, 15, 30 dakika, 1 saat ve parça sonu seçeneklerinden biri seçilerek zamanlayıcı kurulabilecek.

Söz konusu özelliğin yakın zamanda daha geniş ölçekli kullanıma sunulması bekleniyor.

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