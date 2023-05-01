YouTube’a uyku zamanlayıcı özelliği geliyor
Yakın zamanda podcast özelliğini kullanıma sunan YouTube Music, uyku zamanlayıcı yeniliğini duyurdu.
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YouTube Music, kullanıcıların uzun zamandır beklediği uyku zamanlayıcısı özelliğini kullanıma sundu.
Uyku zamanlayıcısı ile uyumadan önce açılan müzikler, seçilen süre sonunda otomatik olarak duracak.
ABD'de kullanıma sunulmaya başlayan YouTube Music'in yeni özelliği uyku zamanlayıcısı ile 5, 15, 30 dakika, 1 saat ve parça sonu seçeneklerinden biri seçilerek zamanlayıcı kurulabilecek.
Söz konusu özelliğin yakın zamanda daha geniş ölçekli kullanıma sunulması bekleniyor.