YouTube’a yeni sekme geliyor

YouTube Android uygulaması, podcast özelliği kazandı. Kanal sayfalarında artık “Canlı” ve “Oynatma Listesi” sekmeleri arasında yer alan yeni bir “Podcast'ler” sekmesi bulunacak.

Chip’te yer alan habere göre Google, özelliğin artık küresel olarak yayında olduğunu duyurdu.

Söz konusu sekme, ada göre arama yapma veya podcast'leri ayrı olarak belirtmeyen Oynatma Listesi sekmesine gitme ihtiyacını ortadan kaldıracak.