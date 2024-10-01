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YouTube'a zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla dava açıldı

ABD'nin Arkansas eyaleti, YouTube ve ana şirketi Alphabet'e platformun kasıtlı olarak bağımlılık yarattığı ve gençler arasında zihin sağlığı sorunlarının artmasına neden olduğu iddiasıyla dava açtı.

Haber Merkezi
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YouTube'a zihin sağlığı sorunlarını artırdığı iddiasıyla dava açıldı
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Eyalet Başsavcılık Ofisi, YouTube'a eyalet mahkemesinde dava açarak platformu eyalette ticari uygulamaları ve kamu yararı yasalarını ihlal etmekle suçladı.

Ofis dilekçesinde, platformun bağımlılık yarattığı, eyaletin gençler için zihinsel sağlık ve diğer hizmetlere milyonlarca dolar harcamansına neden olduğunu iddia etti.

Dava dilekçesinde YouTube'un zararlı etkenleri çoğalttığına işaret edilerek, "Sonuç olarak, gençlerin zihinsel sağlık sorunları sosyal medyanın ve özellikle YouTube'un büyümesiyle uyumlu biçimde arttı." ifadeleri kullanıldı.

Alphabet, davadaki iddiaları reddetti.

Meta'ya da dava açılmıştı

Arkansas eyaleti, geçen yıl da TikTok ve Facebook'un ana şirketi Meta'ya da çocukların güvenliği ve kullanıcıların özel verilerinin korunması konusunda tüketicileri yanılttığını iddiasıyla benzer davalar açmıştı. Bu davalar eyalet mahkemesinde bekliyor.

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