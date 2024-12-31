  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Youtube'tan kararsız kullanıcılar için yeni özellik: Bir şeyler oynat!
Takip Et

Youtube'tan kararsız kullanıcılar için yeni özellik: Bir şeyler oynat!

YouTube, mobil uygulamasına yeni tuş eklemeyi planlıyor. "Bir şeyler oynat" isimli yeni bir yüzen tuş ile kullanıcılara rasgele videolar oynatabilme imkanı sunulacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Youtube'tan kararsız kullanıcılar için yeni özellik: Bir şeyler oynat!
Takip Et

YouTube, mobil uygulamasına yeni tuş eklemeyi planlıyor. "Bir şeyler oynat" isimli yeni bir yüzen tuş ile kullanıcılara rasgele videolar oynatabilme imkanı sunulacak. 

Shorts düzeninde oynatıcı açılıyor

YouTube'un ana sayfasında sağ alt köşede belirecek olan siyah renkli düğmeye tıklandığında Shorts oynatıcısında yeni bir video başlatılıyor. Ancak sadece Shorts videoları sunulmuyor, normal YouTube videoları da yer alıyor. Muhtemelen bu videolar daha önceki tercihlerinizi hesaba katarak önünüze sunuluyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre YouTube, "Bir şeyler oynat" tuşunu ilk olarak geçtiğimiz sene test etmeye başlamıştı. Ancak önceden test edilen tuş, ana sayfa üzerinde belirli aralıklarla gösterilirken, yeni düzende ekranda yüzen bir tuş olarak kalıcı olarak yer alacak gibi görünüyor.

Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?Ekonomi
Site aidatları cep yakıyor! Nasıl itiraz edebilir, kiracılar hangi masrafları ödemek zorunda değil?Site aidatları cep yakıyor! Nasıl itiraz edebilir, kiracılar hangi masrafları ödemek zorunda değil?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Yılın son hava raporu yayınlandı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Teknoloji
Windows'un ikonik özelliğiydi, Microsoft sessiz sedasız rafa kaldırdı: Kullanıcılar tepkili!
Windows'un ikonik özelliğiydi, Microsoft sessiz sedasız rafa kaldırdı: Kullanıcılar tepkili!
Türkiye’de 2-6 yaş grubu çocuklar günde 1 saat eğitici dijital içerik tüketiyor
Türkiye’de 2-6 yaş grubu çocuklar günde 1 saat eğitici dijital içerik tüketiyor
Dijital pazarlamanın 2025 yılı: Geleneksel medya yeniden önem kazanabilir
Dijital pazarlamanın 2025 yılı: Geleneksel medya yeniden önem kazanabilir
İTO Başkanı Şekib Avdagiç açıkladı: BTM, TEKMER kuruyor
İTO Başkanı Şekib Avdagiç açıkladı: BTM, TEKMER kuruyor
Son dakika! BTK, Sofascore uygulamasına erişim yasağı getirdi
Son dakika! BTK, Sofascore uygulamasına erişim yasağı getirdi
Boğaziçi Ventures/Barış Özistek: Türkiye yapay zeka yatırımlarıyla küresel sıçrama yapabilir
Boğaziçi Ventures/Barış Özistek: Türkiye yapay zeka yatırımlarıyla küresel sıçrama yapabilir