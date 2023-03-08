YouTube’tan radikal karar

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, web üzerindeki reklamları düzenleyeceğini duyurdu.

Buna göre, artık "yer paylaşımlı reklamlar" reklam biçimi desteklenmeyecek. Söz konusu reklamlar, yalnızca web sitesinden erişilebilen, YouTube videolarının altında görünen banner reklamları kapsıyor.

YouTube destek sayfasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yer paylaşımlı reklamlar, yalnızca masaüstünde sunulan ve izleyiciler için rahatsız edici olan eski bir reklam biçimidir. Etkileşim diğer reklam biçimlerine kaydıkça çoğu içerik oluşturucu için sınırlı etki görmeyi bekliyoruz.”

Yer paylaşımlı reklamların, 6 Nisan'dan itibaren resmi olarak kaldırılacağı aktarıldı.