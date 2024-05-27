  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. YouTube'tan Shazam'a rakip özellik: Mırıldanarak şarkı bulunabilecek
Takip Et

YouTube'tan Shazam'a rakip özellik: Mırıldanarak şarkı bulunabilecek

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YouTube'tan Shazam'a rakip özellik: Mırıldanarak şarkı bulunabilecek
Takip Et

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik ekliyor.

The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.

Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.

Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.

KVKK'dan çevrim içi oyun firmasına para cezasıKVKK'dan çevrim içi oyun firmasına para cezasıTeknoloji

 