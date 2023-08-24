YouTube'tan yeni özellik: Mırıldanarak şarkı bulunabilecek

Video paylaşım platformu YouTube, mırıldanarak şarkı arama ve bulunan şarkıyı kaydetme işlevi kazanacak.

Google’ın açıklamasına göre, kullanıcıların öncelikle YouTube sesli aramadan şarkı arama özelliğine geçiş yapması gerekecek. Daha sonra şarkıyı en az üç saniye şarkının melodisini söylemeleri veya kaydetmeleri gerekecek. YouTube, şarkıyı tanımladığında resmî video klibe, Shorts videosuna veya kullanıcı tarafından yüklenmiş videoya yönlendirecek.

Mırıldanarak şarkı bulma özelliği şimdilik az sayıda YouTube kullanıcısıyla test ediliyor.