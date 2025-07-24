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YouTube’un reklam gelirleri rekor kırdı: Tarihinin en yüksek seviyesi

Alphabet, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 84,2 milyar dolarlık gelir elde ederek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin bünyesindeki YouTube’un reklam gelirleri ise 8,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Haber Merkezi
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YouTube’un reklam gelirleri rekor kırdı: Tarihinin en yüksek seviyesi
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Google’ın ana şirketi Alphabet, 2025’in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarıyla yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle YouTube’un reklam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, platformun ikinci çeyrekler bazındaki en yüksek geliri olarak kaydedildi.

Alphabet’in toplam geliri yıllık bazda yüzde 14 artarak 84,2 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi ise 82,8 milyar dolardı. Şirketin net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %28 artışla 24,5 milyar dolara yükseldi.

"Yapay zeka teknolojilerine yaptığımız yatırımlar meyvesini veriyor"

Google Cloud hizmetlerinin geliri, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %26 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı. Alphabet CEO’su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, “Yapay zeka teknolojilerine yaptığımız yatırımlar meyvesini veriyor. Hem arama motoru hem de reklam algoritmalarımızda büyük verimlilik artışı sağladık” dedi.

Alphabet hisseleri değer kazandı

Açıklanan güçlü mali verilerin ardından Alphabet hisseleri Nasdaq borsasında %6’ya yakın değer kazandı. Analistler, şirketin özellikle YouTube, yapay zeka ve bulut teknolojilerindeki yatırımları sayesinde 2025 yılının en başarılı teknoloji şirketleri arasında yer alabileceğini öngörüyor.

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