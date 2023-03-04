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Zoom platformunun başkanı kovuldu

Video konferans platformu Zoom'un Başkanı Greg Tomb, görevden alındı.

Haber Merkezi
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Zoom, şirkette yaklaşık 10 ay önce çalışmaya başlayan Greg Tomb'un görevden alındığını açıkladı. Tomb, daha önce Google'da çalıyordu.

Aktarılan bilgiye göre, Tomb'un sözleşmesi herhangi bir neden belirtilmeden feshedildi. Haziran 2022'de göreve başlayan Greg Tomb'a kıdem tazminatı ödeneceği açıklandı.

Video konferans platformu Zoom, geçen günlerde çalışanlarının yüzde 15'inin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

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