Zuckerberg yanıtladı: Instagram'da yaş sınırı uygulanabilir mi?

Mark Zuckerberg, sosyal medya bağımlılığına ilişkin emsal niteliğindeki davada verdiği ifadede, Instagram’daki yaş sınırlarını uygulamanın “çok zor” olduğunu belirtti ve genç kullanıcıların şirketin iş modeli açısından öneminin abartıldığını savundu.

Meta Platforms CEO’su Zuckerberg, Çarşamba günü tanık kürsüsünde şirketin gençleri platforma çekme ve etkileşimde tutma çabaları ile 13 yaş altındaki çocuklara ait hesapları yeterince denetleyip denetlemediğine ilişkin sorularla karşı karşıya kaldı. Instagram kuralları 13 yaş altındakilerin uygulamayı kullanmasını yasaklıyor.

Zuckerberg, Meta’nın 13 yaş altındaki çocuklara ait hesapları tespit edip kaldırmak için bazı “proaktif araçlar” geliştirdiğini söyledi. Ancak bunun “zorlu” bir sorun olduğunu vurguladı.

Zuckerberg “Yaşı hakkında yalan söyleyen potansiyel olarak kayda değer sayıda insanlar var,” dedi.

Facebook’un kurucusu ve dünyanın en zengin beşinci kişisi olan Zuckerberg, 9 Şubat’ta başlayan davada ifade veren ikinci yönetici oldu. Dava, 20 yaşındaki Kaley G.M.’nin, Meta’ya ait Instagram ile Google’ın YouTube platformunu yıllar süren ruh sağlığı sorunlarından sorumlu tutması üzerine açıldı.