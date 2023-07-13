Tekstil merkezleri ilk yarıyı yüzde 40 düşüşle kapattı

İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin en büyük tekstil merkezleri arasında yer alan Laleli, Osmanbey ve Merter, satışlarda bu yılın ilk yarısını yüzde 40 civarında düşüş ile kapattı. Kimi bölge Rusya ve civarında gerçekleşen düşüşü Afrika ülkeleri ile telafi yoluna giderken kimisi de ABD pazarına yöneldi. Sektör temsilcileri, ağustos ayı itibari ile başlayacak yeni sezondan da çok umutlu olmadıklarını dile getirdi. Söz konusu gelişme bavul ticareti rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl nisan ayında 393 milyon dolar olan yolcu beraberi ticaretin değeri, bu yıl aynı dönemde yüzde 65 oranında gerileyerek 137 milyon dolara düştü.

Afrika’nın payı yüzde 12’ye ulaştı

Salgın öncesinde Laleli, Osmanbey ve Merter’in yurtdışı ile toplam ticaret hacmi 6-7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyordu. Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, tüm dünyada yaşanan enflasyonist baskı, gelir erozyonu ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile işlerin önemli oranda gerilediğini dile getirdi. Haziran ayı itibarıyla bölge ile ticarete konu ülkelerin tatil dönemine girdiğini belirten Eyyüpkoca, “Bu dönemde işler tamamen durur. Ağustos ayı itibari ile yeni sezon başlar. Şu an bölgede yeni sezon hazırlıkları sürüyor” dedi. Eyyüpkoca, ilk yarı performansı için de şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda depreme kadar işler gayet iyiyi. Deprem ile birlikte işler düştü. Sezon sonuna kadar da bu düşüş sürdü. Kayıp bir 6 ay söz konusu. Savaşın ve alım gücünün de etkisi ile düşüş oranı yüzde 40-60 arasında gerçekleşti. Yeni sezondan da çok büyük bir beklentim yok. Savaş bitmeden işlerin açılması zor.”

Bölge esnafının kaybı bugünden yarına telafi etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Eyyüpkoca, ancak pazar çeşitlendirmesi anlamında Afrika ülkelerinin ön plana çıktığını, son 10 yılda Afrika ülkelerinin payının yüzde 10-12 seviyesine ulaştığını belirtti.

Osmanbey ABD’ye yöneldi

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Kemal Kartal, fiyat hassasiyetinin arttığı bu dönemde Osmanbey gibi bölgelerin daha katma değerli ürünlere yönelerek bir anlamda basic işlerden sıyrıldığını anlattı. Kartal, “Çin’in salgın sonrası piyasaya dönmesi ve açık hesap işlere de yönelmesi ile katma değerli işlerde biz ön plana çıktık. Tabi tüm dünyada işler durgun, bizde de düşüş var ama basic ürün yapan bölgelere göre bizde işler nispeten daha iyi. Sıkıntı olsa da en azından ucuzcu müşteri artık bize gelmiyor. Biz de ABD gibi ülkelere yöneldik. İhracatımızı artırmak adına sürekli İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile toplantılar yapıyoruz. Örneğin ağustos ayında hiç abiye fuarı yapılmazdı ilk kez biz Osmanbey Fasfionist markamız ile İFCO’ya katıldık. Ağustosta fuar yapacağız, Hedefimiz ABD ve orada iyi gidiyoruz. Yakında bir de çıkarma yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.