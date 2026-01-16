Tekstil sanayicisine ‘görünmeyen gider’ uyarısı: Enerji maliyetlerini yüzde 15 düşürmek mümkün

Dünya tekstil ve hazır giyim ihracatında şu an en büyük 5’inci üretici konumunda olan Türkiye, küresel ticaretten aldığı payı artırarak dünya liginde ilk 3 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Sektörün 2026 ve sonrası için çizdiği bu büyüme vizyonunu değerlendiren Cormind CEO’su Erçin Temel, hedefe giden yolun "esnek üretim kaslarını dijital zeka ile güçlendirmekten" geçtiğini belirtti. Temel, Türk tekstil sektörünün rekabet avantajını koruması için fabrikalarını "akıllandırması" gerektiği uyarısında bulundu.

‘Coğrafi avantajımızı teknolojiyle taçlandırmalıyız’

Türkiye’nin; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 1,4 milyar insana sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğunu hatırlatan Erçin Temel, bu stratejik gücün tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Temel, sektörün geleceğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, entegre üretim yapısı ve hızıyla rakiplerinden ayrışıyor. Ancak 2026 sonrası beklenen ivmelenmeyi yakalayıp dünyada ilk 3’e girmemiz için verimliliğimizi maksimize etmemiz şart. Geleneksel yöntemlerle küresel pazar payımızı yüzde 5’in üzerine taşımamız matematiksel olarak çok zor. Tekstil sanayicisi, üretim bantlarındaki her veriyi işleyip maliyetlerini düşürdüğünde, bu milli hedefin en büyük taşıyıcısı olacaktır.”

‘Görünmeyen giderleri dijitalleşme ile ortadan kaldırıyoruz’

Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum süreci ve artan enerji maliyetlerinin sanayiciyi zorladığına değinen Temel, özellikle boyahaneler ve iplik tesisleri gibi enerjinin yoğun tüketildiği alanlarda verimliliğin hayati önem taşıdığını belirtti. Çözümün "kestirimci bakım" ve "anlık izleme" teknolojilerinde yattığını vurgulayan Erçin Temel; “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve artan enerji maliyetleri, üreticimizi her zamankinden daha verimli olmaya zorluyor. Cormind olarak geliştirdiğimiz sistemle, makine ve tesis bazında enerji tüketimini anlık ölçerek gereksiz sarfiyatları önlüyoruz. Sahadan aldığımız raporlara göre 6 ila 12 ayda verimliliklerini yüzde 10’dan yüzde 40’a kadar artırabiliyor, enerji tüketiminde ortalama yüzde 15’lik tasarruf elde edebiliyoruz. Cormind olarak, global tecrübemizi yerli sanayicimizin hizmetine sunarak bu dönüşümde onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz; biz sanayicimize üretimini tek bir panelden şeffaf bir şekilde izleme ve yönetme imkânı sunuyoruz.” dedi.

Sanayicilerin en büyük çekincesinin uzun süren kurulum süreçleri olduğunu belirten Erçin Temel, Cormind’ın "Tak-Çalıştır" özelliği sayesinde temel kurulumun sadece 1 gün içinde devreye alınabildiğini belirtti.