İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde, 2025 yılı tekstil sektörünün başarılı ihracatçıları ödüllendirildi. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, ihracatçı birlik başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreninde 5 Yıldız, 26 Platin, 28 Altın, 66 Gümüş, 258 Bronz ve 191 Başarı olmak üzere toplam 574 ödül sahiplerini buldu.

“İhracatçılar çok büyük fedakarlıklar yaptı”

Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ihracatçıların hem bireysel hem de kurumsal anlamda çok büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti. Mevcut durumda dünyanın her yerinde sıkıntılar yaşandığını ve bunu en çok hisseden kesimlerden birinin de ihracatçılar olduğunu kaydeden Gül, şöyle konuştu:

“Dünya ve coğrafya bize şunu gösterdi: Belki üç lira daha ucuza alınan yerler vardı; ancak istikrar olmayınca, orta vadede ihtiyaçların karşılanamadığını herkes anladı. Türkiye’nin barış iklimi ve üretim zincirinin kesintisiz devam etmesi sayesinde sizler de müşterilerinize güven telkin ediyorsunuz. İnşallah dünyadaki huzurun yeniden tesis edilmesi ve Türkiye’nin muhafaza ettiği barış iklimiyle birlikte, ihracatçılar da bekledikleri rakamlara çok kısa sürede ulaşacaktır.”

‘Tekstil ve hazır giyim ekonominin temel taşı’

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yalnızca ihracat rakamlarıyla değil; üretim gücü, istihdam kapasitesi ve küresel rekabetteki direnciyle Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Gültepe, “Son yıllarda yaşanan maliyet baskısı, talep daralması ve finansmana erişim zorluklarına rağmen ihracatçılarımız üretim zincirini ayakta tutmayı başardı. Bu dönemde elde edilen her başarı, sektörümüzün dayanıklılığının ve kararlılığının en somut göstergesidir.” dedi.

Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün küresel rekabetin her zamankinden daha sert olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ancak Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, hızlı teslim kabiliyeti ve güvenilir tedarikçi kimliği önemli bir avantaj sunuyor. Tüm bu zorluklara rağmen, sektörlerimizin sahip olduğu birikim ve ihracat iradesiyle bu süreci aşacağına inanıyoruz. Tekstil ve hazır giyim, dönüşüm kabiliyeti yüksek yapısıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye değer katmaya devam edecektir.”

Tekstil ihracatı 11,4 milyar dolara ulaştı

2022 yılının son çeyreğinde başlayan ve etkisini hâlâ sürdüren küresel talep daralmasının sektörü derinden etkilemeye devam ettiğini ifade eden Ahmet Öksüz, “2025 yılı; artan üretim maliyetleri, küresel durgunluk, daralan talep ve jeopolitik riskler nedeniyle oldukça zorlu bir yıl oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen tekstil sektörü ihracatımız, 2025 yılında 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.” dedi.

AB’deki daralma sektörü etkiledi

Sektörün en büyük ihracat pazarı olan AB’deki daralmanın sektörü ciddi şekilde etkilemesine rağmen pazar paylarını korumaya çalıştıklarını vurgulayan Ahmet Öksüz, “Sektörümüzün en büyük 2’nci ihracat pazarı olan ABD pazarında ise önemli bir ivme yakaladık. 2025 yılında 800 milyon dolara yaklaşan ihracatımızla ABD’nin 8’inci büyük tedarikçisi konumundayız. Son 5 yılda payımızı yüzde 1,6’dan yüzde 3,2’ye çıkardık. Hedefimiz ise ABD’nin en büyük 5 tedarikçisi arasına girmek. Önümüzdeki süreçte küresel faizlerin düşüş eğilimine girmesiyle birlikte bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.” diye konuştu.

Haksız rekabete karşı korunmalıyız

Bugün “durgunluk” olarak tanımlanan dönemlerin aslında sektörlerin kendini yeniden tanımladığı kritik eşikler olduğunu söyleyen Ahmet Öksüz, lojistik sorunların ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, haksız rekabete karşı sektörün korunmasının ne kadar elzem olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Diğer taraftan ABD’nin ilave gümrük vergilerini devreye almasının ve en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’nin yeni ticaret anlaşmalarının Türkiye gibi üretici ülkeleri Asya için hedef pazar hâline getirdiğini kaydeden Ahmet Öksüz, “Bu nedenle dahilde işleme rejiminde yaşanan suistimallerin engellenmesi için şahit numune alınması, hâlihazırda bakanlığımızın titizlikle üzerinde çalıştığı menşe sapmasıyla daha etkin mücadele edilmesi gibi yerli üretimi etkileyen konularda adımlar atılması büyük önem taşıyor. Unutulmamalıdır ki milyarlarca dolarlık yatırımla oluşmuş ve ülkemizin sanayi hafızası konumundaki sektörümüzden Türkiye’nin vazgeçme lüksü yoktur.” ifadelerini kullandı.

Ödül alanlar

Gecede, 2025 yılı ihracat performanslarıyla öne çıkan firmalar ödüllerine kavuştu. Başarılarıyla sektöre değer katan ilk 10 firma aşağıdaki gibi sıralandı:

· AK-PA TEKSTİL İHR. PAZ. A.Ş.

· AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.

· KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

· KİPAŞ PAZ. VE TİC. A.Ş.

· FPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

· TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

· ZORLU DIŞ TİC. A.Ş.

· ORMO İTH. İHR. A.Ş.

· AYDIN TEKS. TİC. VE PAZ. A.Ş.

· DGS DIŞ TİC. A.Ş.