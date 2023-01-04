“2023’te 1,75 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

BURSA (EKONOMİ) - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünya genelinde yükselen girdi maliyetleri, dövizdeki dalgalanmalar ve enerji krizlerine rağmen Türk tekstil sektörünün 2022’de 32 milyar dolar ihracata ve 17 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlasına imza attığını söyledi. Sektörün, küresel pazarlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden doğrudan etkilenmesine karşın üretim ve ihracatta hız kesmediğini dile getiren Engin, “Risk unsurlarına karşın hızlı aksiyonlar alarak kriz ortamını fırsata çeviren sektörümüz geride bıraktığımız yılı toplam 32 milyar dolarlık ihracatla birlikte 17 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirerek ihracat rekorlarıyla tamamladı” dedi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 242 milyon dolarlık ihracata imza atan UTİB’in, 2023 yılı hedefinin 1 milyar 750 milyon dolar olduğunu açıklayan Pınar Taşdelen Engin, “Katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticari alım heyetlerinin de desteğiyle yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi için ihracatçıların finansmana erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması ve ilave desteklerin hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Nitelikli büyümede süreklilik sağlanması için ihracatçının ve sanayicinin finansman sıkıntısının giderilmesi şart. Öte yandan tüm dünyanın gündemindeki Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ilk dönüşüm faaliyetlerinin tekstil sektöründe başlatılmış olması da Türk tekstilinin avantajlı konumunu korumasını sağlayacak önemli bir adım. Özellikle Avrupalı büyük markalar için üretimde çevresel hassasiyetlerin gözetilmesi, ülkemiz tekstil sanayisinin sürdürülebilirliği açısından ürün maliyetlerinden de öncelikli” diye konuştu.

“Fuarlarla tüm dünyaya dokunuyoruz”

UTİB’in 2022’de gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Başkan Taşdelen Engin, “Tekstil sektörü, dünyadaki sürekli değişime ayak uydurabilmek için büyük bir evrim geçirmiştir. Dijital ve ekolojik bu dönüşüme sektörümüz de hızlı ve sağlam bir şekilde adapte olmuştur. Sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve dijitalleşme konularını gündemin en üst sıralarına aldık ve üzerinde durmadan çalıştık. Tekstil sektörünün ekosistemini geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz Ev Tekstili Tasarım Yarışması ve TechXtile Start-Up Challenge projemiz ile girişimcilerimizi desteklerken, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım kültürünü sektörümüze entegre edebilmeyi hedefledik. Öte yandan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiğimiz fuarlar sayesinde her biri bölgemizde üretilen çeşitli ipliklerden ortaya çıkan geniş kumaş ve giysi yelpazemiz tüm dünyaya dokundu. Bunları yaparken hem ihracatımızı sürdürülebilir kılıyor hem de sürdürülebilir ürünlerin payını artırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.