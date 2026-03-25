2025 yılında zirveye çıkan hazır giyim ithalatında rota değişti

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı 2025 yılında önemli bir ivme yakalayarak yüzde 12,9 artışla 4 milyar 466 milyon dolara ulaştı. İlk 20 ülkenin toplam ithalattaki payı ise yüzde 93,1’e çıkarak tedarikin giderek daha sınırlı sayıda ülkeye yoğunlaştığını ortaya koydu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları (İHKİB) verilerine göre ithalatta liderliğini sürdüren Çin, 901 milyon dolarlık hacim ve yüzde 20,2 pay ile açık ara ilk sıradaki yerini korudu. Çin’i 729 milyon dolarla Bangladeş ve 414 milyon dolarla Mısır izledi. Ancak listede en dikkat çekici gelişme, Mısır’ın performansı oldu. Son dönemde yüksek maliyetler nedeni ile Mısır’a yatırım yapan ve ülkede daha önce de bulunan Türk şirketlerinin etkisi ile Türkiye’nin bu ülkeden yaptığı ithalat bir yılda yüzde 62,9 artarak en hızlı yükselişi kaydetti. Mısır, Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 2020’de 79 milyon dolar ile 7. sırada iken 2024’te 4. Sıraya ve geçen yıl ise 3. sıraya çıkmış oldu.

Asya ülkeleri genel olarak yükseliş trendini sürdürürken, Kamboçya, Vietnam, Burma ve Pakistan gibi ülkelerde çift haneli artışlar dikkat çekti. Özellikle Burma’da yüzde 23,1, Hindistan’da yüzde 27,2 ve Vietnam’da yüzde 14,8’lik artışlar, Türkiye’nin düşük maliyetli üretim merkezlerine yöneliminin güçlendiğini gösterdi. Buna karşılık Avrupa tarafında ise daha sınırlı bir performans öne çıktı. İspanya’dan yapılan ithalat yüzde 10,6, Almanya’dan yüzde 3,2 ve Portekiz’den yüzde 3,1 geriledi. Gürcistan’daki yüzde 13,8’lik düşüş de bölgesel tedarik zincirlerinde zayıflamaya işaret etti. İthalatın coğrafi dağılımındaki bu değişim, maliyet odaklı yeni bir denge arayışını ortaya koydu.

Dış ticaret dengesi bozuldu

Bu durum ithalatta da zirveyi beraberinde getirdi. 2013-2020 döneminde 1,5-3 milyar dolar bandında seyreden ithalatın özellikle 2022 sonrası hızlı bir yükseliş trendine girmesi ve 2025’te zirveye ulaşması dikkat çekti. Hazır giyim ithalatı ihracatın 22,2 milyar dolar ile zirve yaptığı 2022 yılında 2,6 milyar dolara çıkarken 2023’te 3,2 milyar dolar ve 2024’te de 3,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu durum en fazla dış ticaret fazlası veren sektörde bu avantajın da yavaş yavaş kaybedilmesine yol açtı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe dış ticaret dengesi son yıllarda belirgin şekilde bozuldu. 2013’te yaklaşık 14,2 milyar dolar fazla veren sektör, 2020’ye kadar güçlü fazlasını korudu. 2023 yılında yaklaşık 17,4 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, 2024’te 15,7 milyar dolara geriledi. 2025’te ise ihracattaki düşüş ve ithalattaki artışın etkisiyle fazla 14,1 milyar dolara kadar indi. Böylece sektörün dış ticaret fazlası üç yılda yaklaşık 3,3 milyar dolar eriyerek önemli ölçüde daraldı.

Tekstil ithalatında gerileme yüzde 4

Tekstil ve hammaddeleri ithalatında ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. 2025 yılında bu alandaki ithalat yüzde 4 gerileyerek 7,6 milyar dolara düşerken, Çin’in payı yüzde 22 ile liderliğini sürdürdü. Buna karşın ABD’den yapılan ithalatın yüzde 60,3 artması ve Brezilya’nın yüzde 26,9 büyümesi, alternatif tedarik arayışlarının sadece hazır giyimle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. İthalatın yıllar itibari ile seyrine bakıldığında ise tekstil ve hammaddeleri sektöründe 2013’te 9,3 milyar dolar seviyesinde olan ithalat, 2020’de 7,5 milyar dolara kadar geriledi. 2021 ve özellikle 2022’de yeniden yükselerek 12,4 milyar dolara çıkan ithalat, sonrasında sert düşüşe geçti. 2025’te 7,6 milyar dolara gerileyen ithalat, son yılların en düşük seviyelerinden biri oldu.