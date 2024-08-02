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“ABD’ye milyar dolarlık ihracat yapabiliriz”

Tekstil sektörünün hedef pazar olarak belirlediği ABD’de pazar payını artırmak adına çalışmalar ve fuar katılımları devam ederken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’ye milyar doları aşacak ihracat yapabiliriz. ABD pazarındaki varlığımızı güçlendirmek için markalaşan firma sayımızı artırmamız gerekiyor” dedi.

Ali Şahin
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“ABD’ye milyar dolarlık ihracat yapabiliriz”
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ALİ ŞAHİN/BURSA
Hedef ülke olarak ABD’yi belirleyen ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) milli katılım organizasyonları ile üyelerinin ABD’deki pazar payını artırmak için vites yükseltti. Temmuz ayında ABD’de düzenlenen 2 farklı fuarda toplam 55 firma ile yer aldıklarını ve ülkenin Türk tekstil sektörü ihracatı açısından çok önemli ve büyüyen bir Pazar olduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yılın ilk yarısında sektör olarak ABD’ye yüzde 13 büyüme ile 253 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıla göre artıda olsak bile bu bizim yeterli bir tutar değil. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD’ye milyar doları aşacak ihracat yapabiliriz. Ekonomik koşulların normalleşmesi, fiyat rekabetçiliğinin yeniden kazanılması ile bu hedefi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz” dedi.
Kalite ve inovasyonun yanına, markalaşmayı da eklemeye gayret ettiklerini belirten Engin, “Firmalarımız kaliteli ve inovatif ürünleriyle dikkat çekiyor. Bursa, bu noktada Türk tekstil sektörünün gelişmesinde önemli rol oynuyor. ABD pazarındaki varlığımızı güçlendirmek için markalaşan firma sayımızı artırmamız gerekiyor. Yılın ilk yarısında UTİB olarak ABD’ye yüzde 11 artış ile 58,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hem Bursa hem Türkiye geneli olarak potansiyelimiz olan ihracat tutarlarına ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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