Avrupa'da tekstil küçüldükçe Türkiye "kritik ortak" oluyor!

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu’nun (EURATEX) yayımladığı “Facts & Key Figures 2026” raporu, Avrupa tekstil ve hazır giyim sanayisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koydu. Rapora göre Avrupa Birliği’nde sektörün cirosu 2024 yılında yüzde 5,2 düşüşle 170 milyar Euro’ya gerilerken, üretim yüzde 6,7 düştü. Sektördeki istihdam kaybı da yüzde 5,8’e ulaşarak yaklaşık 1,3 milyon kişiye indi. Raporda, yüksek enerji maliyetleri, zayıf tüketici talebi, jeopolitik belirsizlikler, yoğun ithalat baskısı ve artan düzenleyici yüklerin sektör üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtilirken, Avrupa tekstil ve hazır giyim sanayisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için özel bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Sektörün dönüşümü için dijitalleşme, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve üretimin Avrupa’ya yakın bölgelerde konumlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

143 bini aşkın şirket var

Rapora göre Avrupa tekstil ve hazır giyim sektörü yaklaşık 143 bin şirketten oluşuyor. Son yıllarda yaşanan daralma, özellikle enerji yoğun üretim yapan işletmeler üzerinde baskıyı artırırken, tüketimdeki zayıflama ve düşük maliyetli ithalat da sektörün rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. EURATEX, mevcut eğilimin devam etmesi halinde Avrupa’nın küresel pazardaki payını daha fazla kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.

"Kritik sanayi ortağı” tanımı

Raporun Türkiye ile ilgili bölümü ise dikkat çekici değerlendirmeler içerdi. EURATEX, Türkiye’yi Avrupa tekstil ve hazır giyim sanayisi için “kritik sanayi ortağı” olarak tanımlarken, Türkiye’nin 2025 itibarıyla Avrupa Birliği’nin dördüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret etti. Rapora göre Türkiye’de sektör 59 bin 100 şirket, 959 bin 400 çalışan ve 72,2 milyar Euro’luk ciro büyüklüğüne ulaşıyor. Bu rakamlar Türkiye’yi AB dışındaki en büyük tekstil ve hazır giyim üretim merkezi haline getiriyor. Türkiye’nin Avrupa’ya coğrafi yakınlığı, hızlı teslimat kabiliyeti, dikey entegre üretim yapısı ve güçlü sanayi altyapısı nedeniyle stratejik öneminin arttığı belirtilen raporda, yakın tedarik modelinin önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağı vurgulandı. Özellikle jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Avrupa’nın tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabaları, Türkiye’nin önemini daha da artırıyor.

İthalatta Çin liderliğini koruyor

Rapora göre Avrupa Birliği’nin tekstil ve hazır giyim ithalatında Çin liderliğini sürdürüyor. Küresel ticarette yaşanan dönüşüm ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabalarına rağmen Çin, Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olmaya devam ediyor. Türkiye ise üçüncü sıradaki yerini koruyor. Raporda Avrupa’nın tek bir ülkeye bağımlılığı azaltmak amacıyla tedarik ağlarını çeşitlendirme eğiliminde olduğu ve yakın coğrafyadaki üretim merkezlerinin öneminin arttığı ifade ediliyor. EURATEX verilerine göre AB’nin tekstil ve hazır giyim ithalatında Çin yaklaşık yüzde 28’lik payla ilk sırada yer alıyor. Çin’i Bangladeş ve Türkiye izliyor. Son yıllarda Fas, Tunus ve Mısır gibi yakın coğrafyadaki ülkelerin paylarını artırmaya başlaması ise Avrupa’nın tedarik stratejisinde çeşitlenmeye gittiğine işaret ediyor. Buna karşın Çin’in ölçek ekonomisi, güçlü üretim altyapısı ve fiyat avantajı nedeniyle lider konumunu koruduğu belirtiliyor.

■ Rakamlarla AB tekstil ve hazır giyim sektörü

▶ Ciro: 170 milyar Euro (-%5,2)

▶ Üretim: 204 milyar Euro (-%6,7)

▶ İstihdam: 1,3 milyon kişi (-%5,8)

▶ Şirket sayısı: Yaklaşık 143 bin

▶ En büyük sorunlar: Enerji maliyetleri, zayıf talep, ithalat baskısı ve jeopolitik belirsizlikler.