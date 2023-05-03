“Bebe ve çocuk giysilerinde kanserojen tehlikesi var”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Emprime Baskıcılar Derneği (BEBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yenikapı, Bursa ekonomisinin itici güçlerinden olan tekstilin önemli dalı baskı sektörünün her anlamda standartlara kavuşturulup, uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyede güçlendirilmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Emprime baskı sektörünün çözüme kavuşturulması gereken acil sorunlarından birinin sektör temsilcilerinin belirli bir fiyat politikası izlememesinden kaynaklandığını belirten Yenikapı, “Ne yazık ki kalitesiz boya malzemeleri kullanarak bu işi yapan firma ve şahıslar var. Maliyetlerin altında üretim yaparak kendilerine, tüketiciye ve sektöre büyük zarar veriyorlar. Bizler Bursamızdaki tüm üreticilerimizle görüşüp bu işi ortak akılla belirli standartlara kavuşturacağız” dedi.

“Denetim mekanizması yok”

BEBDER olarak ana gündem maddelerinden birinin bu sorun olduğunun altını çizen Yenikapı “Dernek yönetimi olarak bizler, tüm sektör temsilcilerimize ulaşıp, maliyetleri iyice hesaplayıp fiyatlandırma standardına ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim işimizde malzeme kalitesi çok önemli. Fiyatları düşüren firma ya da şahıslar ise merdiven altı olarak tabir edilen insan sağlığı açısından da tehlikeli ürünleri kullanıyorlar. Bir de bu malzemelerle üretilen ürünler bebeklere, çocuklara giydiriliyor.

Bu ürünler denetlemelerden geçemiyor ve ihracata gönderilemiyor. İç pazara sunuluyor. Bu sistemden üreticiler de tüketiciler de zarar ediyor. Şu anda ne yazık ki bunu denetleyen bir mekanizma mevcut değil. Markalaşmış firmalar bu tür üreticilere rağbet göstermiyor ancak bu tür ürünler pazarlarda, kaliteye önem vermeyen mağazalarda satılıyor ve fiyatlarından dolayı halkımızın belli bir bölümü alıp çocuğuna giydirebiliyor. İnsan sağlığına zararlı bu sistemi engellemek için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz” diye konuştu.