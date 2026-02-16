BTSO, bebek ve çocuk giyimi sektörünü New York’a taşıdı

EKONOMİ (BURSA) - BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, BTSO Meclis Üyesi Sedat Şengül ve sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, program kapsamında sektördeki yenilikleri yerinde inceleme, küresel trendleri değerlendirme ve New York pazarını yakından tanıma imkânı buldu. Firmalar ayrıca pazarda faaliyet gösteren şirketlerle bir araya gelerek potansiyel iş birliklerine yönelik temaslarda bulundu. BTSO üyeleri, Amerika’da yatırımları bulunan Linum Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Amerikan pazarının sunduğu fırsatlar ve barındırdığı riskler ele alınırken; yatırım, iş birliği ve pazara giriş stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Program sonunda BTSO heyeti tarafından Sedat Altınok’a günün anısına hediye takdim edildi.

“Amerika dünyanın en önemli pazarlarından biri”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Amerika’nın dünyanın en önemli pazarlarından biri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 70 kişilik heyetimizle sektörümüz açısından son derece önemli bir programa imza attık. Bu pazarın sunduğu avantajları yerinde görme fırsatı bulduk. Türk ürünlerinin önümüzdeki yıllarda bu pazarda çok daha fazla yer edinmesini temenni ediyoruz. BTSO olarak üyelerimizin yanında olmaya ve ihracata rehberlik etmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza ve programa katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni pazarlar bulmamız gerekiyor”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit de ihracatçılar açısından zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, “Pazar daraldı ve yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Amerika, bebek ve çocuk sektörü için önemli fırsatlar sunan bir pazar. New York gibi önemli bir merkezi yerinde inceleme fırsatı bulduk. UR-GE faaliyetleriyle sektörümüze destek sağlayan BTSO’ya teşekkür ediyoruz” dedi. BTSO’nun liderliğinde ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi kapsamında New York’ta temaslarını sürdüren heyet, The Children’s Show’un yanı sıra Playtime Fuarı’nı da ziyaret ederek sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu.