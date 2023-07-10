Bursalı tekstilcilerden Fransa’ya ihracat çıkarması

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO üyesi yaklaşık 70 firma, tekstil sektöründe marka organizasyonlardan Premiere Vision ve Texworld Evolution 2023 fuarlarına çıkarma yaptı. Premiere Vision Fuarı’nda 52’si Bursa’dan olmak üzere 210 Türk firması, Texworld Fuarı’nda ise 38’i Bursa’dan olmak üzere 97 Türk Firması stant açtı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Paris’te düzenlenen her iki fuarın dünyanın dört bir yanından gelen önemli alıcıları buluşturduğunu söyledi. Tekstil sektöründe Türkiye’nin ve özellikle Bursa’nın ağırlığını fuarlarda bizzat gördüklerini belirten Uğur, “Sektörde hem ülkemiz hem de Bursa’mız büyük bir potansiyele sahip. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 70’den fazla firmamız fuarda incelemelerde bulundu ve iş bağlantıları kurmak için önemli mesafe kat etti. Ülkemizin ihracat yolculuğuna omuz veren her bir firmamızı yürekten kutluyorum” dedi.

“İhracat odaklı büyüme sürecek”

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, yılda iki kez düzenlenen söz konusu fuarların firmaların yıllık ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bizim firmalarımız sektörde oldukça başarılı. Teknoloji, tasarım ve bilgi noktasında büyük bir tecrübeye sahipler. İnanıyorum ki sektörümüz bu tür organizasyonlarda boy göstermeye devam ederek Bursamızın dış ticaretine ve ülkemizin ihracat odaklı büyümesine istikrarlı bir şekilde katkı sağlamaya devam edecek” diye konuştu.

“Fransa’da yaşananlar PV’yi olumsuz etkiledi”

Premiere Vision fuar katılımcılarından olan Kayaoğlu Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu, tekstilde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduklarını ve üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini söylerken, “Fuarın tarih olarak öne çekilmesi ve üzerine Fransa’da yaşanan olaylar Premiere Vision’u olumsuz etkiledi. 2 yıldır bu fuarda yer alıyoruz. Bizler önümüzdeki Şubat ayında da fuardaki yerimizi alacağız. Fuarın 2024 yılında firmamıza daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Sektör temsilcisi Arzu Işık, Premiere Vision Fuarı’nın sektörün en önemli buluşmalarından birisi olduğunu söyledi. Fransa’da yaşanan olayların fuarı etkilediğini belirten Işık, bu konuda birçok firmanın gelip gelmeme konusunda kararsızlık yaşadığını dile getirdi.