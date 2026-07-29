Büyüme artık teknik tekstil ürünlerinden besleniyor

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Küresel tekstil sektörü 2025 yılında zayıf talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle küçülmeye devam ederken, sektörün büyüme dinamiği giderek daha fazla teknik tekstil ürünlerine kaydı. İTKİB tarafından hazırlanan "Dünya Tekstil ve Hammaddeleri Dış Ticaret Raporu 2025"e göre dünya tekstil ve hammaddeleri ihracatı geçen yıl yüzde 1,3 gerileyerek 349,3 milyar dolar oldu. Küresel pazarda Çin tartışmasız liderliğini korudu. Ülkenin tekstil ihracatı yüzde 0,4 artışla 142 milyar dolara yükselirken, dünya ihracatındaki payı yüzde 40,6'ya ulaştı. Avrupa Birliği ülkeleri 69,2 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 19,8 pay ile ikinci sırada yer alırken, Hindistan yüzde 5,3'lük payla üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye ise yüzde 3,3'lük payıyla dünyanın en büyük 5'inci tekstil ihracatçısı konumunu korudu.

Büyüyen tek ana kalem teknik

Rapor, tekstil sektöründeki dönüşümün de hızlandığını ortaya koydu. Küresel ihracatta en büyük ürün grubu 123,5 milyar dolarlık hacimle teknik tekstiller oldu. Teknik tekstil ihracatı geçen yıl yüzde 3,5 artış gösterirken, dokuma kumaş ihracatı yüzde 2,8, ev tekstili yüzde 2,4, iplik yüzde 3,8 ve elyaf ihracatı yüzde 8 geriledi. Bu tablo, katma değeri yüksek teknik ürünlerin dünya ticaretindeki ağırlığını artırdığını gösteriyor.

Küresel tekstil liginde ilk 5'teyiz

Türkiye ise küresel yavaşlamaya rağmen ihracat ligindeki yerini korumayı başardı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 0,6 düşüşle 11,5 milyar dolara gerilerken, dünya ihracatındaki payı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı. Sektörün ihracatında en büyük kalemi 2,4 milyar dolarla teknik tekstiller oluşturdu. Teknik tekstil ihracatı yüzde 3,4, dokuma kumaş ihracatı ise yüzde 1,8 artış gösterdi. Buna karşılık iplik, ev tekstili, örme kumaş ve elyaf ihracatında düşüş yaşandı. Alt ürün gruplarındaki sıralamalar Türkiye'nin küresel rekabet gücünün farklı alanlarda sürdüğünü de ortaya koydu. Türkiye, dokuma kumaş ihracatında dünyanın 4'üncü, iplik ihracatında yine 4'üncü, ev tekstilinde 5'inci, elyafta 11'inci ve teknik tekstilde 14'üncü büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ancak örme kumaş ihracatındaki yüzde 9,1'lik gerileme nedeniyle bu alandaki küresel pay yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e düştü.

Teknikte en büyük pazar ABD oldu

Raporun ortaya koyduğu bir diğer önemli eğilim ise Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki değişim oldu. İtalya, tekstil ve hammaddelerinde Türkiye'nin en büyük pazarı olmayı sürdürürken, teknik tekstilde ABD ilk sırada yer aldı. Dokuma kumaşta Mısır ve Fas'a, iplikte ise Mısır'a yapılan ihracattaki güçlü artış dikkat çekti. Özellikle Mısır'a iplik ihracatının yüzde 8,2 artarak 235 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, Türk tekstil sektörünün bölgesel üretim zincirlerindeki konumunu güçlendirdiğine işaret etti. Veriler, küresel tekstil sektöründe rekabetin giderek katma değerli üretime kaydığını gösterirken, Türkiye'nin dünya sıralamasındaki güçlü konumunu korumasına rağmen geleneksel ürün gruplarında ivme kaybettiğini ortaya koyuyor. Teknik tekstil ve yüksek katma değerli alanlarda büyümenin sürdürülmesi, Türkiye'nin küresel pazardaki ilk 5 konumunu koruması açısından önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Küresel tekstil ithalatı arttı, Türkiye’de düştü

Küresel tekstil ve hammaddeleri ithalatı da 2025 yılında yüzde 3,9 oranında artarak 327 milyar dolar değerinde gerçekleşti. AB Ülkeleri, yüzde 22,5 payı ile dünyanın en büyük tekstil sektörü ithalatçısı konumunda yer alırken, 2025 yılındaki tekstil sektörü ithalatı yüzde 4,1 oranında artarak 73,4 milyar dolara çıktı. Küresel tekstil ithalatında ABD yüzde 8,6 payı ve yaklaşık 28,3 milyar dolar ithalatı ile 2. sırada, Vietnam yüzde 7,8 payı ve yaklaşık 25,6 milyar dolar ithalatı ile 3. sırada yer aldı. Türkiye ise küresel tekstil ithalatından aldığı yüzde 2,4 payı ile en büyük 9. ithalatçı konumunda yer aldı. Türkiye’nin 2025 yılındaki tekstil sektörü ithalatı yüzde 3,7 oranında azalarak 7,9 milyar dolar değerinde kaydedildi.

Son 5 yılın en yüksek değerine ulaşıldı

Türkiye ise küresel teknik tekstil ihracatından aldığı yüzde 2 pay ile dünyanın en büyük 14. teknik tekstil ihracatçısı konumunda yer aldı. Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı, 2025 yılında yüzde 3,4 oranında artarak 2,4 milyar dolar değerinde kaydedildi. Söz konusu değer 2021'de 2 milyar 414 milyon dolar, 2022'de 2 milyar 350 milyon dolar, 2023'te 2 milyar 299 milyon dolar, 2024'te 2 milyar 372 milyon dolar ve 2025'te de 2 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu değer son 5 yılın en yüksek ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Türkiye teknik tekstil ihracatı, en yüksek değerine 2 milyar 772 milyon dolar ile maske ihracatı ile salgın yılı olan 2020 yılında ulaşmıştı.