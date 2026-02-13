YENER KARADENİZ

Son yıllarda artan maliyetler nedeniyle birçok şirket yatırımlarını yurt dışına kaydırırken, küresel trendleri yakalayıp katma değerli üretime odaklanan firmalar ise Türkiye’de yatırım yapmayı sürdürüyor. Üstelik bu şirketler fiyat farkına rağmen yüksek talep almaya da devam ediyor. Bu şirketlerden biri de Aydın Tekstil. Şirket, İstanbul İkitelli’de 30-40 milyon dolarlık yatırımla döşemelik kumaş üretimine yönelik yeni tesisini önümüzdeki yıl devreye almayı planlıyor. Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmasının yolunun katma değerli üretimden geçtiğini vurgulayarak, “Çin ile rekabete girerseniz, ilk günden yolda kalırsınız. Trendleri takip eder, inovasyona öncelik verir ve Ar-Ge ile katma değer yaratırsanız fark yaratır, öne geçersiniz” dedi. Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Sami Aydın, İkitelli’de kurulacak tesisin iplikten başlayıp dokuma, boya ve tasarım süreçlerini kapsayan dikey entegre bir yapıya sahip olacağını söyledi. Yatırım tutarının 30-40 milyon dolar aralığında planlandığını söyleyen Aydın, “Geçen yıl başı itibarıyla karar aldık. 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis bir sene içinde hayata geçer. Aşağı yukarı 300-400 kişilik bir istihdam hedefleniyor” diye konuştu.

Ürünlerimizin metresi 300 Euro’ya satılıyor

Ali Sami Aydın, piyasada zorlanan firmaların önemli bir bölümünün tasarım, renk, desen ve trend takibini yeterince iyi yapamadığı için rekabetin içinde sıkıştığını ifade etti. Aydın, “Biz burada daha üst trend mallarla, direkt Avrupa’daki editörlere hizmet etmeyi düşünüyoruz. Bu editörler genelde kendi adlarıyla bütün dünyaya metresi 200-300 Euro’ya mal satan toptancılar. Biz onları hedefliyoruz” dedi. Aydın, şirketin en güçlü taraflarından birinin de bu noktada ortaya çıktığını vurgulayarak “Bizim özelliğimiz, üretimde aynı rengi, aynı deseni veya aynı kaliteyi devam ettirecek know-how’ımızın olması. Onu burada kullanmış olacağız” dedi.

65 yıllık şirket, 120 ülkeye ihracat

Aydın Tekstil, yeni yatırımının yanı sıra İkitelli, Sakarya ve Kayseri’de toplam 500 bin metrekare alanda döşemelik kumaş, yatak kumaşı, dekoratif halı ve ev tekstili üretimi gerçekleştiriyor. 65 yılı aşkın deneyime sahip olan şirket, 3 bin çalışanı ile 120 ülkeye ihracat yapıyor. Ali Sami Aydın, Türkiye’nin en büyük avantajının dikey entegrasyon ve bilgi birikimi olduğuna dikkat çekerek, elyaftan ipliğe, kumaştan boyamaya kadar tüm üretim süreçlerinin ve know-how’ın ülkede bulunmasının, Türkiye’yi Çin’den sonraki en güçlü üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini söyledi.

“Basic ürünle Çin’e karşı şansınız yok”

Aydın’a göre Türkiye’nin tekstil ve hazır giyimde sürdürülebilir bir rekabet avantajı yakalamasının yolu, basic ürünlerde fiyat rekabetine girmek değil, tasarım, inovasyon ve teknik özelliklerle ürün değerini artırmak. Ali Sami Aydın, “Benim rakibim Çin diye yola çıkarsanız ilk günden yolda kalırsınız. Çünkü o sikletle Çin’le başa çıkma şansınız yok. Onun için basic mallar değil, katma değerli ürünler yaparak çok rahat bu işle başa çıkabilirsiniz” dedi. Aydın, Avrupa’da hala tekstil üretebildiğine ve ihracat yapabildiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin de doğru alanlara odaklanması halinde rekabet edebileceğini vurguladı. Ali Sami Aydın’ın altını çizdiği bir diğer başlık ise sürdürülebilirlik oldu. Rekabetin yalnızca ürünün katma değerinde değil, karbon ayak izi, yeşil enerji ve çevresel standartlarda da şekillendiğini belirten Aydın, “Biz de tüm enerjimizi şu an tüm fabrikalarımızda güneş enerjisinden karşılıyoruz. Fiyatımız pahalı da olsa markalar bizi tercih ediyor” dedi. Aydın Tekstil’in 40 MW’lık güneş enerjisi santrali bulunuyor ve şirket enerji ihtiyacını buradan karşılıyor.

“Trend takibi dünyanın en zor işlerinden biri”

Aydın’a göre sektörde ayakta kalmanın en kritik unsurlarından biri de trend ve modayı doğru okumak. Bu alanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirten Ali Sami Aydın, “Bunun takibi gerçekten çok zor. Müşteriye karşı çok sabırlı olmanız lazım” dedi. Aydın, kumaşta sadece desen ve renk değil, dokunma hissi (tuşe), teknik performans ve inovatif aprelerin de belirleyici olduğunu anlattı. “Yanmazlık, teknik özellikler, güneşte solmama, leke tutmama, kumaşın kendi kendini temizlemesi, kumaşın toz tutmaması, antialerjen olması gibi özellikleri kumaşın üstüne kattığınız zaman inanılmaz derecede pazarınız açılıyor” diyen Aydın, tek düze ürünle gidilebilecek pazarın sınırlı olduğunu ifade etti.

Ev tekstilinde büyük fırsat var

Şirketin rekabet gücünü artıran unsurlar arasında Ar-Ge, tasarım ve trend ekiplerinin özel bir yeri olduğunu söyleyen Aydın, yurtdışındaki trendsetter’lar ve tasarımcılarla yakın çalıştıklarını aktardı. Bu sayede Avrupa’daki moda akımlarının gerisinden gelmediklerini, eş zamanlı ürün geliştirebildiklerini vurgulayan Aydın, “Bir İtalyan firması, Alman firması veya bir Fransız firmasının vitrininde sezonda ne açılırsa aynı ürün de bizde olmuş oluyor. Yani bir sene sonra vitrine koyduklarını bir sene sonra asmıyoruz” ifadelerini kullandı. Ali Sami Aydın, katma değerli üretimin önemini rakamlarla da örneklendirdi. Otomotivde kilogram başına ihracat değerinin yaklaşık 8 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Aydın, ev tekstilinde bu rakamın 12 dolar civarında olduğunu söyledi. Aydın, “Bu çok önemli bir ayrıntı. Çok niş bir market ve buna sahip çıkılırsa bu rakamlar çok daha yukarıya gitme şansı var” dedi. Dünyada ev sayısının artması, yaşam alanlarının küçülmesi, mobilya ve iç mekân tasarımlarının değişmesi gibi trendlerin ev tekstilini daha da stratejik bir alana dönüştürdüğünü belirten Aydın, bu trendlerin doğru okunması halinde Türkiye’nin bu alanda güçlü bir büyüme yakalayabileceğini ifade etti. Aydın, sektördeki diğer firmalara da açık bir çağrıda bulunarak, “Benim tavsiyem, kafalarını kumdan çıkarıp dünyadaki trendleri ve literatürü çok iyi takip etmeleri. Öyle olunca o niş market ve pazarları yakalayabilirler. Aksi halde Uzakdoğulu ülkeler ile rekabet içine girerler ki oradan bizim sağ çıkma şansımız yok” dedi.