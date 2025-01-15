Denizli, Heimtextil’e 69 firma ile çıkarma yaptı

DENİZLİ / EKONOMİ

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında bulunan Heimtextil Fuarı, önceki gün Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı. Cuma günü sona erecek fuara Denizli’den 69 firma katıldı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Turkish Towels markasıyla 9. kez yer aldığı fuarda ayrıcı sergi alanının yoğun lokasyonlarında Turkish Towels reklamlarıyla Türk havlusunun tanıtımını yapıyor. DENİB’i fuarda DENİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu temsil ediyor.

Yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ilişkileri güçlendirmek adına Heimtextil Fuarı’nın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Pandemi öncesinde fuarın ziyaretçi sayısı 60 bin üzerinde seyrederken, geçtiğimiz sene 46 bin oldu. Bu sene ise pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasını bekliyorum. Fuarın katılımcı sayısı geçtiğimiz sene 2 bin 800 ile pandemi öncesine zaten yaklaşmıştı. Burada altını çizmekte fayda gördüğüm husus, Türkiye her ne kadar stand sayısı ile dördüncü sırada olsa da, metrekare bazında en fazla alana sahip ülke. Fuarın yaklaşık yüzde 20’lik alanında Türk ürünleri sergileniyor” dedi.

Bu sene de Denizli’nin yenilikçi ürünlerini, şık koleksiyonlarını ve kalite odaklı yaklaşımlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunduklarını vurgulayan Memişoğlu, “Aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışımızı da daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Ayrıca, ilimizden birçok firma fuarda ziyaretçi olarak yerini alıyor. Fuarda ziyaretçi olarak yer alan firmalarımızı iş görüşmeleri için Turkish Towels standımıza bekliyoruz. DENİB’teki görevli arkadaşlarımız firmalarımıza destek olmak için hazırlar” diye konuştu.

Türkiye ev tekstili ihracatının yarısından fazlası Denizli’den

Denizli’nin, ev tekstili alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir oyuncu konumunda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Ülkemizin havlu ihracatının %76'sı, bornoz ihracatının %67'si ve nevresim ihracatının %60'ı ilimizden gerçekleştiriliyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz. İlimizin sektördeki gücünü uluslararası mecralarda görmek gurur verici. Bu başarıyı devam ettirmek için son trendleri takip etmeli, inovasyon ışığında hareket etmeli ve sürdürülebilirliği ana stratejimiz olarak belirlemeliyiz. Yeni fırsatları değerlendirmek, ihracat rakamlarımızı artırmak, sektörde varlığımızı daha da bilinir kılmak için daha fazla uluslararası platformda yer almalıyız” dedi.

Günümüzde tekstil sektöründe öne çıkan konuların başında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik geldiğini anlatan Memişoğlu, “Denizlili üreticiler de ciddi bir dönüşüm içinde. Sürdürülebilirlik, artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline geldi. Denizli'deki firmalarımız, çevre dostu ve yenilikçi ürünler geliştirme konusunda ciddi adımlar atıyor. Heimtextil, bu çalışmaları sergilemek ve dünya standartlarına uygunluğumuzu göstermek için ideal bir platform” diye konuştu.