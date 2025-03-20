Denizlili ev tekstili ihracatçıları ABD pazarında büyümeyi hedefliyor

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), ABD’ye ev tekstili sektörüne yönelik olarak sektörel ticaret heyeti programı düzenledi. New York’ta gerçekleşen ve 16 Mart’ta başlayan program bugün (21 Mart) sona eriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen organizasyona 12 firmadan 21 kişi katıldı. Organizasyon kapsamındaki ABD’nin önde gelen satın alımcılarıyla ikili iş görüşmeleri 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ile beraberindeki heyet Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Türkevi’ni de ziyaret etti.

Denizli’nin ABD’ye ihracatının 2024’te yüzde 2,1 artışla 408,2 milyon dolara yükseldiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2023’te bu rakam 400 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yıl 1 Ocak-17 Mart arasında ise 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 14,8 artışla 92 milyon dolara ulaştı. ABD yıl genelinde Denizli’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Tekstil-konfeksiyonda ilimizin en büyük 2. pazarı olan ABD’ye sektör ihracatımız ise; 200 milyon doların üzerinde seyrediyor. Yılbaşından bu yana ise tekstil-konfeksiyon ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 42 milyon dolara ulaştı” dedi.

Denizli’nin 2024’te toplam 412 milyon dolarlık havlu ihraç ettiğini hatırlatan Memişoğlu, “Havlu ihracatında Türkiye’de lider konumdayız. ABD, havlu ihracatımızdan yüzde 30’un üzerinde pay alıyor. 2024’te ABD’ye yüzde 6 artışla 130 milyon dolarlık havlu ihracatı gerçekleştirdik. İlimizin ev tekstili sektöründeki deneyimi, başarısı ve gücü ile uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olması adına bu tür organizasyonlara çok önem veriyoruz” diye konuştu.

“Turkish Towels ile marka değerimizi güçlendiriyoruz”

Ev tekstili sektörünün, özellikle Türk havlusunun ABD pazarında önemli bir kalite algısının olduğunu belirten Hüseyin Memişoğlu, “Bu noktadan hareketle 2015’ten beri yürüttüğümüz Turkish Towels projemizle, Türk havlusunun kalite algısını korumayı ve daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle ABD pazarında havlu ihracatımızın sürdürülebilirliği için marka değerimizi geliştirmek, böylelikle ihracatımızı katma değerli ve sürdürülebilir kılmak adına çalışmalara imza atıyoruz” diye konuştu.