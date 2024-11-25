Deride büyük buluşma 12 Aralık’ta! 20 ülkeden 1000 alıcı Antalya’ya geliyor

Fuar öncesi sektörle ve fuarla ilgili beklentilerini paylaşan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, deri sektörü olarak zor günler yaşadıklarını söyledi.

"Maliyetlerdeki yükseliş de bizi çok zorluyor"

İçeride maliyetlerin çok arttığını, dışarıda ise ana pazarları olan Rusya'da devam eden savaşın sektörü çok olumsuz etkilediğini anlatan Sarıgül, "İçeride doların artmaması ve bunun üstüne Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı bizim ürünlerimizi Rus pazarında ciddi pahalı hale getirdi. Şu anda Rus pazarına çalışan firmaların hepsi sadece ayakta kalmaya çalışıyor. Öyle bir hale geldik ki, bırakın kâr etmeyi, az zarar edersek sevinir durumdayız. Maliyetlerdeki yükseliş de bizi çok zorluyor. Eskiden ham madde işlenti maliyetinin üstündeyken şu anda işlenti maliyeti ham madde fiyatının iki katına çıkmış durumda. Mevcut durumda işletmelerimizin neredeyse hiçbiri para kazanamıyor, bütün firmalar ufalıyor. Bu fuar olmazsa belki de hiç kimse yeni bir şey üretmeyecek. Hepimiz firmalarımızı fuara yönelik beklentilerle diri ve daha güncel tutuyoruz, modeller hazırlıyoruz. Antalya'da düzenleyeceğimiz bu fuarın sektöre büyük bir moral olacağını düşünüyoruz." dedi.

"İnsanlar her 6 ayda bir buraya geldiklerinde 4-5 bin tane yeni modelle karşılaşıyor"

'Leather & Fur Fashion Show'u Antalya'da yılda iki kez düzenlediklerini hatırlatan Sarıgül, "Her şeye rağmen dünyada deri konfeksiyon olarak birinci sıradayız. Dünyada deri modasına yön veren yer de Antalya. İnsanlar her 6 ayda bir buraya geldiklerinde 4-5 bin tane yeni modelle karşılaşıyor. Gerçekten dünyada böyle bir üretim hacmi ve çeşitlilik yok" ifadelerini kullandı.