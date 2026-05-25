Deri-konfeksiyonda Rusya'nın yerini ABD alıyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Türkiye’den 56 firmanın koleksiyonlarını sergilediği fuarda toplam katılımcı ve ziyaretçi sayısı bin 500’e yaklaştı. 21 ülkeden binin üzerinde yabancı alıcının katıldığı fuarın 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, deri ve kürk konfeksiyonunun Türkiye’nin en yüksek katma değer yaratan alanlarından biri olduğunu söyledi. Karaca, şunları kaydetti:

"Lüks segmentte güçlü oyuncuyuz"

‘’Türkiye özellikle lüks segmentte dünyadaki en güçlü oyunculardan biri haline geldi. Son yıllarda sektör önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık modayı takip eden değil, moda üreten bir yapıya sahibiz. Küçük adetli, hızlı teslimat avantajı sağlayan ve yenilikçi koleksiyonlarla hareket eden firmalarımız dünya pazarlarında daha fazla tercih ediliyor.” Karaca, ikili iş görüşmelerinde (B2B) Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden nitelikli alıcıların Türk firmalarıyla bir araya geldiğini, ABD, Kanada ve İspanya’dan gelen 11 firmadan oluşan alım heyetinin de Türk üreticilerle görüşmeler yaptığını bildirdi.

4 ayda 226 milyon dolarlık ihracat

Antalya’daki etkinliğin, sektörün katma değerli büyüme stratejisi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Karaca, şöyle devam etti: ‘’Deri ve kürk konfeksiyonu Türkiye’nin en yüksek katma değer yaratan alanlarından biri oldu. 2025 yılında deri ve deri mamulleri sektörü 1,5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Deri ve kürk konfeksiyonu ise diğer alt sektörlerden pozitif ayrışarak yüzde 17 büyüme ile 226 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Deri ve kürk konfeksiyon ülkenin ve sektörün katma değer lokomotifidir. 2025 yılında kilogram başına ihracat 128 dolar seviyesinde iken 2026’nın ilk dört ayında ise bu rakam 156 dolara yükseldi. Türkiye’nin genel ihracat kilogram değeri yaklaşık 1,5 dolar olduğu düşünüldüğünde burada olağanüstü bir katma değer yaratıldığını görüyoruz.”

“A ve A Plus'ta üretim yapıyoruz"

Sektörün artık fiyat rekabeti yerine kalite, tasarım ve hız avantajıyla hareket ettiğine dikkat çeken Güven Karaca, şöyle konuştu: ‘Biz artık ucuz ürün segmentinde değiliz. Niş, butik ve yüksek kaliteli ürünlere odaklanıyoruz. Dünyanın en iyi vitrinlerinde Türk deri konfeksiyon ürünleri yer alıyor. A ve A Plus segmentte üretim yapıyoruz. Bugün bizim yaptığımız kaliteyi aynı hız ve esneklikle üretebilen çok fazla ülke kalmadı. Türkiye ham maddeden nihai ürüne kadar entegre bir üretim gücüne sahip. Güçlü tabakhane altyapısı sektörün en önemli avantajlarından biri oldu. Trendleri artık Türk tabakhaneleri ve Türk üreticileri şekillendiriyor. Bizim en büyük avantajımız hızımız. Bir müşteri bizden numune istediğinde iki hafta içinde sonuç verebiliyoruz. Aynı süreç bazı Uzak Doğu ülkelerinde aylar sürebiliyor. Trendlerin çok hızlı değiştiği moda dünyasında bu büyük bir avantaj sağlıyor.”