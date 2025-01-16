DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “İkinci 6 ayda rahatlama bekliyoruz”

FRANKFURT / EKONOMİ

Bu yılın ilk yarısında ekonomideki sıkıntıların süreceğini dile getiren Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayiciler olarak ikinci aydan sonra rahatlama beklediklerini ifade etti.

Frankfurt’ta düzenlenen ve dünyanın en büyük ev tekstili fuarı olan Heimtextil’e katılan Denizlili firmaları ziyaret eden Kasapoğlu, tekstil sektörünün ve sanayicinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Geride bıraktığımız dönemde uygulanan kur ve faiz politikasından sanayicimiz olumsuz etkilendi. 2025 yılı beklentilerimiz ise, ilk 6 aylık dönemin yine sıkıntılı olabileceği yönünde. Ama ikinci 6 aydan sonra bir rahatlama bekliyoruz. Öte yandan Avrupa genelindeki ekonomik ve siyasi iklim, Almanya’daki ekonomik belirsizlikler ve gerginlikler, firmalarımızın alacakları siparişleri doğrudan etkiliyor” dedi.

Avrupa’nın ev tekstili sektörü için önemli bir hedef pazar olmaya devam ettiğini ama özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda ekonomik dalgalanmaların, Avrupa'da rekabetin artması, firmalarının sipariş alma süreçlerini zorlaştırabildiğini söyleyen Kasapoğlu, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen firmalarımızın yine de umutsuz olmadığını görüyoruz. Bu umudumuzu üretimimiz ve ihracatımız güçlü tutuyor. Bizler, daha fazla üretim ve ihracat yapmak istiyoruz. Ancak bu konuda sanayicilere destek verilmesi gerektiğini de sık sık dile getiriyoruz. Sanayicimizi, üretimi ve istihdamı ayakta tutmak için yeni desteklere ve teşviklere ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.

“Heimtextil, Denizlili ihracatçılara önemli fırsatlar sunuyor”

Heimtextil’in, Denizli ev tekstilinin düzenli olarak katıldığı ve önemli ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Tekstil sektörümüzün ev tekstili kolunda katılan firmalarımız 2025 yılı için siparişler alıyor, üretim hatlarını belirliyorlar ve fiyatlamaları yapıyorlar. Bu fuar, firmalarımız için çok önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

Denizli’nin ev tekstili sektöründe bir dünya markası olduğuna işaret eden Kasapoğlu, “Denizli ev tekstili sektörünün her yıl düzenli olarak katıldığı, ürettiği ürünlerini sergilediği ve yeni siparişler ile ilgili güçlü bağlantılar kurduğu Heimtextil Fuarı’nda Denizlili firmalarımızı bu yıl da yalnız bırakmadık. Geçen seneye göre katılımcı sayımızda bir azalma olsa da Denizli firmaları yine güçlü bir şekilde şehrimizi temsil ediyor. Denizli tekstil ve konfeksiyon sektörünün Ocak-Aralık 2024 döneminde gerçekleştirdiği toplam ihracatı 1 milyar 396 milyon 107 bin 697 dolar. Yine tekstil ve konfeksiyon sektöründe sadece Aralık 2024’te 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Sektörün nabzının attığı bu fuarı önemsiyoruz. Denizli ev tekstili ürünlerine kayda değer bir ilgi var. Denizli; sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla, öne çıkıyor. Firmalarımız, 2025 yılı trendlerini yakından takip ederek, koleksiyonlarını yenilikçi ve çevre dostu ürünlerle şekillendiriyor. Firmalarımız Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek adına burada yeni iş birlikleri oluşturuyor. Bu yıl Denizli’den fuara katılan 66 firmamız var” diye konuştu.