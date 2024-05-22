Dünya ev tekstili sektörü Hometex’te buluştu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde toplam 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 700’ü aşkın firma katılımcı olarak yer aldı. Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını 25 Mayıs’a kadar sergileyeceği organizasyon, “Dönüştürülebilirlik” temasıyla gerçekleştiriliyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerinin de yer aldığı fuarda tasarımcılar, üreticiler ve moda profesyonelleri sektörel bilgi paylaşımlarının yapıldığı ‘HOMETEX Dialogs’ etkinliklerinde de bir araya geliyor.

Fuarın açılışına Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan TİM Başkanı Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin Türkiye’nin katma değerli ihracatında ve küresel markalaşma sürecinde önemli olduğunu vurguladı. Orta vadede tekstil, hazır giyim ve ev tekstili sektörlerinin 60 milyar dolarlık ihracata ulaşmasını hedeflediklerini belirten Gültepe, “Şu anda Türkiye'de son bir buçuk yılda rekabet problemi var. Biz yüksek kur falan istemiyoruz. Biz girdi maliyetlerimiz ne kadar yükselirse kurun o kadar yükselmesini istiyoruz. Aradaki makas yüzde 40 - 45 olduğunda Türkiye dünya piyasalarında pazarını kaybediyor. Umuyorum ki Eylül'den sonra biraz daha istikrarlı kurlarla, fiyat politikasıyla, yaşamış olduğumuz sorunlara bir nebze olsun çözüm bulunur” dedi.

Törende konuşan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da ev tekstili sektörünün 180 ülkeye yıllık 3.5 milyar dolar ihracat yaptığını, ihracat kilogram değerinin 9 doların üzerine çıktığını vurguladı. Bayram, ihracatçı sektörlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Açılışta söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise sektörün mali reformlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Burkay, ev tekstili sektöründe Türkiye’nin moda ve trendleri belirlediğini dile getirdi.