Giyime moral "Orta"dan geldi

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Düşük kur ve yüksek maliyetler nedeni ile 2022’den bu yana rekabetçilikte önemli güç kaybeden hazır giyim sektörünün ihracatı geçen yıl yüzde 6,9 düşüşle 17 milyar 920 milyon dolara gerilemişti. Sektör ihracatı, yılın ilk ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 gerileyerek 1,41 milyar dolara indi. Düşüş, genel sanayi ihracatındaki daralmayla paralel olarak gerçekleşirken, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ihracatta yaşanan durgunluk dikkat çekti. Buna karşın, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerine ihracattaki artış sektöre pozitif katkı sağladı.

Genel ihracatın yüzde 13 arttığı Ortadoğu’ya sektörün ihracatı yüzde 24,46 artışla 117 milyon dolar oldu. En yüksek artış yüzde 313 ile Ürdün’e ihracatta yaşanırken bu ülkeyi yüzde 133’lük artış ile Katar ve yüzde 78’lik artış ile İran takip etti. Artışta geçmiş yıllarda ilişkilerin bozulduğu ülkeler ile iyileşen siyasi ortamın yanı sıra markaların artan mağazalaşma atağının etkili olduğu dile getirildi. Bölgeye en yüksek ihracat 37 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirilirken onu 16 milyon dolar ile Ürdün ve 10 milyon dolar ile de Suudi Arabistan izledi.

Hazır giyim sektörünün ihracatını önemli oranda artırdığı bir diğer bölge ise Türki Cumhuriyetler oldu. Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat yüzde 27,2’lik artışla önemli bir ivme kazandı. Bu dönemde Kazakistan’a ihracat yüzde 85,3’lük büyüme ile bu pazardaki en hızlı yükselişi kaydetti. Kazakistan ayrıca 37 milyon dolarlık ithalat ile sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasına girdi.

Markaların gücü artıyor

Türkiye, hazır giyim ihracatında dünyada altıncı, Avrupa Birliği pazarında ise üçüncü büyük ihracatçı konumunu sürdürüyor. Ancak, Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve talepteki zayıflama, sektörün AB’ye yönelik ihracatını baskılamaya devam ediyor. Bu nedenle Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölgesel pazarlarda güçlenme stratejileri ve İpekyol, LC Waikiki, Damat Tween gibi markaların mağazalaşma atağı, ihracatın yukarı yönlü ivmesini destekliyor. Sektör temsilcileri, bu yıl mevcut zorluklara rağmen Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri gibi alternatif pazarlarda daha fazla fırsat yaratmayı ve ihracat performansını dengelemeyi hedeflediklerini vurguluyor.

Genel ihracattaki payı yüzde 6,7 oldu

Ocakta toplam ihracattan yüzde 6,7, sanayi ihracatından yüzde 9,4 pay alan hazır giyim; otomotiv ve kimyevi maddelerin ardından üçüncü sıradaki yerini korudu. Ocakta sektör ihracatının yüzde 52’sini örme giyim ürünleri, yüzde 37’si dokuma ürünler ve yüzde 11’ini hazır eşya kategorisi oluşturdu. Kadın giyim, triko, tişört ve erkek giyim ürünleri en çok ihraç edilen ürün grupları oldu.