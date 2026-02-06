Gümüş Enerji, kumaşı suyla değil, havayla yıkayacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler alanında çalışmalarını sürdüren Gümüş Enerji, tekstil sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil makinelerle dikkat çekiyor. Şirket, düz boya işleminde verimliliği yüzde 80 oranında artıran Q TERM teknolojisinin yanı sıra kumaşı neredeyse hiç su kullanmadan yıkayabileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Gümüş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, şirketin çıkış noktasının tekstil sektörü olduğunu ancak esas uzmanlıklarının makine geliştirme olduğunu vurguladı. Gümüş, “Sadece tekstil değil, yüksek enerji kullanan çelik, seramik gibi sektörlerde de ciddi bir “ne olacak” belirsizliği yaşandı. Bizim işimiz tam da burada başlıyor aslında. Daha az doğal gaz yakan, daha az enerji tüketen ama daha verimli çalışan makineler geliştiriyoruz. Bugün işletmeler ‘nasıl ayakta kalırız’ sorusunun cevabını arıyor. Biz de projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz” dedi. Şirketin geliştirdiği yeni sistemlerin, işletmelere esnek çalışma imkânı sunduğunu belirten Mustafa Gümüş, “İşletmeler artık hattın bir kısmını haftada iki gün, bir kısmını beş gün çalıştırmak istiyor. Biz makineleri ve sistemleri bu esnekliğe uygun hale getiriyoruz. Enerji verimliliği yaklaşımımızın temelinde bu var” dedi.

Düz boyada %80 verimlilik

Geliştirilen makinelerle önemli tasarruflar sağlandığını aktaran Gümüş, “Bazı makinelerde yüzde 50’nin, hatta yüzde 80’in üzerinde verimlilik elde ettik. Düz boya işleminde verimliliği yüzde 80 artıran Q TERM teknolojimiz bunun en somut örneklerinden biri” diye konuştu. Yeni teknolojilere yatırım yapmanın riskli olduğunu ancak sektörde bu riski alan firmalar sayesinde projelerin hayata geçtiğini söyleyen Gümüş, müşteri memnuniyetinin de bu süreçte önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Gümüş Enerji’nin Ar-Ge çalışmalarının TÜBİTAK tarafından da desteklendiğini belirten Mustafa Gümüş, su ve enerji tüketimini minimuma indiren yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Gümüş şu bilgileri verdi: “Şu anda TÜBİTAK destekli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kumaşı neredeyse su kullanmadan, basınçlı hava yardımıyla yıkayan bir sistem geliştiriyoruz. Temel prensip şu: Yüksek hızda hareket eden havanın içine az miktarda su veriyoruz. Bu hava-su karışımı kumaşa çarpıyor, kirleticileri süpürüp karşı taraftan alıyor. Hem su tasarrufu sağlanıyor hem de enerji tüketimi ciddi şekilde düşüyor.”

Gümüş Enerji’nin sadece üretim verimliliğine değil, çevresel etkilere de odaklandığını ifade eden Mustafa Gümüş, baca filtreleri, enerji geri kazanım ve emisyon düşürücü sistemler geliştirdiklerini söyledi. “Bu projelerle hem çevresel etkileri azaltıyoruz hem de geri kazanım sayesinde elektrik üretimi sağlıyoruz” diye konuştu. Tekstil sektöründe yaşanan daralmanın birkaç yıl öncesine dayandığını hatırlatan Gümüş, pandemi sonrası artan enerji maliyetlerinin sektörü derinden etkilediğini dile getirdi. Gümüş Enerji, geliştirdiği bu teknolojilerle tekstil sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamayı ve Türkiye’nin üretim gücünü daha verimli, daha çevreci bir yapıya taşımayı hedefliyor.