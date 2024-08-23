Halka arza hazırlanan moda devine tedarikçilerden çocuk işçi şoku!

Singapur merkezli Shein, son yayımladığı sürdürülebilirlik raporunda, Çin’deki tedarikçilerinde çocuk işçi vakası tespit ettiğini belirtirken, bu iki vakanın tek bir çocuk işçi ya da daha çok sayıda çocuğun çalıştırıldığı ve ayrı olaylar mı olduğunun detayının vermedi. Ancak şirket, her iki vakada da çocuk işçilerle olan sözleşmelerin feshedildiğini, haklarının ödendiğini, sağlık kontrolleri sonrası ebeveynlerine veya yasal vasilerine teslim edildiklerini belirtti. Ayrıca, tedarikçilerle ilişkilerin 30 gün süreyle askıya alındığı açıklandı.

Çin yasalarına göre, 16 yaşından küçük olanlar çocuk işçi olarak tanımlanıyor.

CNBC-e haberler/moda-devi-shein-tedarikcileri-arasinda-cocuk-isciligi-vakalari-tespit-etti-h3225">haberine göre, Shein, ekim ayında yaptığı düzenlemede, zorla çalıştırma ya da çocuk işçiliği tespit edilen tedarikçilerle sözleşmelerinin derhal feshedileceği şekilde tedarik şartlarını güncellemişti.

Sürdürülebilirlik raporunda, Çin'de bir fabrikada işçilerin ücretlerinin zamanında ödenmediği durumuna çözüm getirildiği açıklandı.

Halka arz hazırlıkları

Shein sürdürülebilirlik raporunu halka arz hazırlıkları yaparken yayımlandı. ABD'de olası bir halka arz haberleri, şirketin Çin kökenleri nedeniyle yoğun tepkilere neden olduğundan Birleşik Krallık'ta halka açılması bekleniyor.

Halka açık şirketlerin sıkı raporlama gereklilikleri daha fazla inceleme anlamına geliyor. 2023 öncesinde Shein, işçi hakları ihlallerini sadece denetimlerdeki yüzdesel verilerle raporlarken, şimdi içerikleri de açıklayarak daha şeffaf bir yaklaşım sergiliyor.

Eleştiriler hala sürüyor

Shein, 2022'de 100 milyar dolar değerleme alarak ABD'deki en büyük hızlı moda oyuncularından biri haline gelmiş, TikTok'un sahibi ByteDance ve Elon Musk'ın SpaceX'inden sonra dünyanın en büyük üçüncü özel şirketi olarak yer almıştı.

Financial Times, Shein'in 2022'de 2 milyar dolar kâr elde ettiğini bildirdi.

Shein, aşırı ucuz giysi ve aksesuarlarıyla tanınırken, işçi sömürüsü, çevre düzenlemelerine aykırılık, tehlikeli kimyasallar içeren giysiler ve kopya tasarımlarla birçok eleştiriye maruz kaldı. Geçen hafta, Güney Koreli sağlık yetkilileri, Shein ayakkabılarında yasal olarak izin verilenin yüzlerce katı daha yüksek seviyelerde toksik maddeler tespit ettiklerini açıkladı.