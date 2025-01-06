'Home'da büyüyoruz, ihracat ikinci çeyrekte artış sinyali veriyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ürettiği kumaşlar Armani, Balmain, Kenzo, Maje, Max Mara grubu ve altındaki diğer markalar gibi katma değerli moda markalarında kullanılan İpeker, aynı zamanda dünyanın ilk V-Label Vegan sertifikalı kumaşını da üretiyor. Adına tescil etmiş olduğu Vegan Tekstil Prosesleri ile sürdürülebilir ve izlenebilir nitelikli kumaşlar ile servis veren firmanın ihracat kilogram değeri Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İpeker, Japon kimya ve ileri teknoloji şirketi olan Asahi Kasei’nin teknik tekstil alanındaki cupro üretiminin Türkiye’deki tek yetkili ithalatçısı konumunda.

İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, zor geçen 2024’e rağmen esnek üretim yapıları sayesinde kriz dönemlerine hızlıca adapte olabildiklerini ve bu yaklaşımın başarılarında kritik rol oynadığını belirtti. Üretimde odaklarının katma değerli üretim olduğuna işaret eden İpeker, esnek yapımızla üretimimizi katma değerli alanlara yönlendirebiliyor, gerekli durumlarda kapasitemizi optimize ederek sürdürülebilirliğimizi koruyabiliyoruz. Üretimimizi temel işlere yönlendirmek zorunda değiliz. Gerektiğinde dış kaynak kullanabiliyor, kendi uzmanlık alanlarımızda derinleşebiliyoruz. Yüksek maliyetli işler yerine optimum üretim kapasitesine odaklanarak verimliliği artırıyoruz” dedi.

İpeker Home lüks segmentte büyüyor

İpeker Tekstil’in ihracatta yaşadığı daralmaya rağmen yurt içi pazarda gücünü artırdığını ifade eden İpeker, “Katma değerli ürünlerimizle yurt içinde derin dağıtım ağı oluşturduk. Bu ürünlerimiz, dolaylı olarak farklı ülkelere de ulaşıyor. Yurt içindeki güçlü yapımız, ihracat pazarlarındaki daralmayı bir ölçüde telafi ediyor. 2024 yılında yüzde 60 oranında iç pazara ürün verdik” diye konuştu. Son tüketiciye ulaşan ve ultra lüks segmentte yer alan markaları İpeker Home’da da büyüme kaydettiklerini anlatan İhsan İpeker, bu alanda yüksek kaliteli ve niş ürünlerle dikkat çektiklerini ifade etti. Bu alandaki büyümenin özellikle lüks tüketimdeki artışla paralel olduğuna vurgu yapan İpeker, “Dünyanın farklı yerlerinde, özellikle son 10-15 yılda yeni zenginlik segmentleri oluştu. Lüks ve niş ürünlere yönelik talep her yerde artıyor. Biz de bu alanda sunduğumuz yüksek katma değerli ürünlerle fark yaratıyoruz. Örneğin, vegan ipek nevresim takımlarımız seçkin mağazalarda satılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Enerji sektöründe yatırımcı kimliğini güçlendiriyor

Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını da yineleyen İhsan İpeker, şirketin dört yıldır yüzde 100 yenilenebilir enerji kullandığını, çatı güneş enerji sisteminin de 2025 itibariyle devreye gireceğini duyurdu. Ayrıca İpeker Enerji Yatırım A.Ş. bünyesinde de enerji yatırımlarına başlayacaklarını duyuran İhsan İpeker, şu bilgileri verdi: “Bu şirketle, enerji sektöründe yatırımcı kimliğimizi güçlendiriyoruz. Aynı zamanda startuplar ve scaleuplara da yatırım yaparak teknolojik dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.” 2025 yılı için öngörülerini de paylaşan İpeker, yılın 2024 ile benzer zorluklarla geçeceğini ancak Mart ayından itibaren talepte bir artış yaşanabileceğini belirtti.

“Müşterilerimizden aldığımız sinyaller, sezon siparişlerinin daha yoğun bir şekilde gelebileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda üretim ve satış hedeflerimizi belirledik” diyen İhsan İpeker, “Kriz dönemlerinde firmaların nakit akışlarını ve üretim kapasitelerini çok iyi yönetmesi gerekiyor. Biz de stratejilerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz” dedi.