HOMETEX 16 Mayıs’ta başlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında dünyanın farklı coğrafyalarından gelecek sektör profesyonellerini ağırlayacak. Geçen sene 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturmuştu. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği fuarda 5 gün boyunca 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

HOMETEX’te tasarım rüzgarı

Ev tekstili sektörünün kalbinin attığı fuarda bu yıl 850’ye yakın firma stantlı katılımcı olarak yer alacak. Fuarda 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 firma ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacak. Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenecek HOMETEX kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunacak. Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer alacağı fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak trend alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sunacak.