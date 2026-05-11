Japon giyim devi, Türkiye’ye girişini beklemeye aldı!

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Japon hazır giyim devi Uniglo için yıllardır gündeme gelen “Türkiye’ye geliyor” iddiaları bir kez daha sektörün gündeminde. Ancak sektör kaynaklarına göre markanın Türkiye planı kısa vadede rafa kaldırılmış durumda. AVM ve perakende sektöründen üst düzey bir temsilci, Japon devinin önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye’ye giriş yapmayı düşünmediğini, giriş için ise yatırım ortamının düzelmesini ve enflasyonun düşmesini beklediğini söyledi. Sektör temsilcisi, uzun süredir markayla temas halinde olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Uniqlo şu anda stratejik olarak Türkiye’ye bakmıyor. Biz AVM tarafında kendilerine yakınız. Hatta bizden bir yatırımcı, ‘Bu markanın Türkiye temsilciliğini almak istiyorum’ diyerek destek istedi. Biz de marka tarafıyla görüştük. Bize, ‘Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Öncelikle yatırım ortamının düzelmesi gerekiyor. Enflasyonun da düşmesi önemli. Sonrasında duruma tekrar bakacağız’ yanıtını verdiler.” Kaynak, markanın Türkiye perakende pazarı açısından “oyun değiştirici” olacağını da savunarak, “Türkiye’den çok ciddi müşteri gidip alışveriş yapıyor. Herkes o markayı almak istiyor. Açıkçası ben de almak isterim” dedi.

Türkiye’den 3 şirkete üretim yaptırıyor

Uniqlo, Türkiye’ye henüz girmese de üretim konusunda az da olsa çalışıyor. Markanın “Temel Kumaş Fabrikası ve Yardımcı Malzeme Fabrikası Listesi”nde Türkiye’den 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler arasında Akın Tekstil ve SML Etiket, Levinson Deri yer alıyor. 705 üreticinin bulunduğu tedarikçi listesinde Çin, Bangladeş, Endonesya gibi ülkeler en fazla üretim yaptırılan ülkelerin başında geliyor.

Dünyanın en büyük moda oyuncularından biri

Uniqlo’nun çatı şirketi Fast Retailing, bugün dünyanın en büyük moda grupları arasında yer alıyor. Şirketin 2025 mali yılı gelirleri 3.4 trilyon yen (yaklaşık 22 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Uniqlo markasının dünya genelindeki mağaza sayısı 2 bin 500’ü aştı. Marka; Japonya, Çin, Güney Kore, ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere onlarca pazarda faaliyet gösteriyor. Son dönemde özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa büyümesine odaklanan şirket, Chicago, San Francisco, Frankfurt ve Varşova gibi şehirlerde yeni büyük mağaza yatırımlarını gündemine aldı. Fast Retailing’in 2026 mali yılı için gelir beklentisi ise 3.75-3.8 trilyon yen bandında bulunuyor. Şirket art arda beşinci kez rekor karlılık hedefliyor.

LifeWear konseptiyle büyüdü

Uniqlo, klasik fast fashion markalarından farklı olarak kendisini ‘LifeWear’ yaklaşımıyla konumlandırıyor. Marka; logosuz, sade, zamansız ve fonksiyonel ürünleriyle öne çıkıyor. Özellikle Heattech, AIRism ve ultra light down gibi teknoloji odaklı kumaş geliştirmeleri, markanın global büyümesinde önemli rol oynadı. Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de de marka için ciddi bir talep bulunuyor. Özellikle yurt dışına çıkan Türk tüketicilerin en çok ziyaret ettiği moda zincirleri arasında gösterilen Uniqlo’nun, Türkiye’ye girmesi halinde orta-üst segment hazır giyim pazarında dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor. Buna rağmen şirketin mevcut stratejisinde Türkiye’nin öncelikli ülkeler arasında yer almaması dikkat çekiyor. Kaynaklara göre marka, mevcut dönemde yatırımlarını daha çok ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki büyüme potansiyeline yönlendiriyor.

Primark yer bakıyor

Uniqlo’nun yanı sora İrlanda merkezli hızlı moda devi Primark da, Türkiye pazarına giriş hazırlıkları kapsamında mağaza lokasyonu arayışını sürdürüyor. Ancak şirketin mağaza konsepti için en az 3 bin metrekare büyüklüğünde, tercihen bağımsız bina talep etmesi uygun lokasyon bulunmasını zorlaştırıyor. Sektör kaynaklarına göre Primark, özellikle İstanbul’da yüksek ziyaretçi trafiğine sahip bölgelerde büyük ölçekli mağaza alternatiflerini değerlendiriyor. Ancak alışveriş merkezlerinde bu büyüklükte tek parça alan bulunmasının zorlaşması ve bağımsız bina seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle süreç beklenenden yavaş ilerliyor. 1969 yılında İrlanda’da kurulan Primark, uygun fiyatlı moda ürünleriyle Avrupa’nın en büyük perakende zincirleri arasında yer alıyor. Avrupa ve ABD’de 450’nin üzerinde mağazası bulunuyor. Marka, düşük fiyat politikası ve büyük metrekareli mağaza konseptiyle biliniyor.