Kayaoğlu Tekstil, sürdürülebilir iplik ve kumaşla fark yarattı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’da ham örme kumaş, boyalı örme kumaş, baskılı ve pliseli örme kumaş üretimi ve satışı konusunda dünyaca ünlü markalara özel ve sürdürülebilir kumaş ve iplik üreten Kayaoğlu Tekstil, katma değeri ürünler üretebilmek adına yatırımlarına devam ediyor. Hedefleri doğrultusunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut 4 bin metrekarelik üretim tesisine ilave olarak 2 bin 400 metrekarelik yeni bir tesisi daha hayata geçirdiklerini belirten Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu, “Yaptığımız yeni yatırım ve tesisimizde ‘Rocco’ markası altında raşel örme alanında faaliyete başladık. 2025 yılında katma değerli ürün geliştirmek adına sektörümüze yaptığımız makina yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Ar-Ge çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın karşılığını uluslararası alanda toplamaya başladık. Türkiye’de aylık 200 ton üretim kapasitesine ulaştık ki bu da raşel örme tarafı için çok ciddi bir rakam demek” dedi.

“Ar-Ge ile geliştirdiğimiz bazı ürünler sektörde karşılık buldu”

Küresel gelişmelerin üretim ve ticaret süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çeken Kayaoğlu, özellikle ham madde bağımlılığı ve savaşların ticaret yollarını etkilemesinin sektörde rekabetini zorlaştırdığını kaydetti. Bu zorlu koşullara rağmen Kayaoğlu Tekstil’in sağlam ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda ilerlediğini belirten Kayaoğlu, müşteri portföyünün taleplerine göre üretim planlaması yaptıklarını ve mevcut pazarlardaki konumlarını korumaya odaklandıklarını söyledi. Geçen yıl yaptıkları makine yatırımlarının da desteği ile sektörde oldukça iddialı konuma geldiklerini ifade eden Kayaoğlu, “Bizleri rakip firmalardan farkı kılan ana neden Ar-Ge’sini yaptığımız bazı ürünlerin ana sanayi tarafından karşılık bulması oldu. 2026’ya da bu sebeple çok iyi başladık. Müşteri portföyümüzün taleplerine göre çalışmalarımıza yön vererek dönemde mevcut pazarlarımızı koruduk” diye konuştu.

“Hedefimizde ABD var”

Üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söyleyen Kayaoğlu, “Örmede 3 binin üzerinde çeşitle üretim yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yapının dinç kalması adına çalışırken ihracatta da pazarlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı pazarımız İspanya başta olmak üzere Avrupa olsa da geçen yıl Meksika’ya da ihracat yapmaya başladık. Bunun yanı sıra ABD pazarına girmek adına da ciddi bir çalışma içerisindeyiz. O bölgenin sunduğu avantajları kullanabilmek adına görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca tekstil dışında da farklı bir alanda da yüksek katma değer sağlayacak bir yatırım konusunda da çalışmalarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir kumaş ve iplik üretimi fark yarattı”

Sektöründe recycle talebin yaygınlaştığını söyleyen Kayaoğlu, “Örme işi yaptığımız için bir atık oluşturmamız söz konusu değil. Ama müşteri talebine karşılık ürünlerimizde de recycle kullanımı her geçen gün artırıyoruz. Kayaoğlu Tekstil olarak doğada çözünmesi uzun yıllar alan pet ürünlerin, kumaş olarak işlenmesi teknolojisini kullanarak, Global Recycle Standard sertifikası doğrultusunda sürdürülebilir kumaş üretimi de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimizden, üretimde malzeme seçimine, atık yönetiminden enerji kullanımına kadar her adımda sürdürülebilir bir dünya için çaba harcıyoruz” dedi. Sektörün devamlılığı için savaşlar nedeniyle ortaya çıkan küresel belirsizlik ortamının ve nakit döngüsünün rahatlaması gerektiğini de belirten Kayaoğlu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yatırım ikliminin yeniden tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

“Rekabet için uluslararası fuarlara katılmalıyız”

Türk tekstil firmaları, sürdürülebilir koleksiyonlarını tanıtmak ve yeni pazarlara ulaşmak amacıyla başta Texworld Paris gibi uluslararası fuarlara katılmaya özen gösterdiklerine değinen Vedat Kayaoğlu, “Tekstil firmaları için en büyük Pazar uluslararası fuarlardır. Kayaoğlu Tekstil olarak bizlerde fuarlara fark oluşturacak yeni kreasyonlarımızla katılıyoruz. Biz cesaretli bir toplumuz. İçinde bulunduğumuz zorluklara rağmen yatırıma yeniliklere devam ediyoruz. Daha fazla ihracat için üretmeye ve mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Kayaoğlu, 2026 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın desteği, milli katılım organizasyonlarının da teşvikleriyle Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere küresel pazarlarda rekabet gücünü arttırabilmek için uluslararası fuarlara katılmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Ar-Ge Merkezi ile katma değerli üretim”

Kayaoğlu Tekstil olarak Ar-Ge çalışmaları sayesinde sektörde sürdürülebilir iplik ve kumaş üretimiyle fark yaratmaya devam ettiklerini ifade eden Kayaoğlu, sürdürülebilirlik adı altında bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarına zarar vermeden karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Vedat Kayaoğlu, “Çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillere dünyayı daha yaşanabilir bırakmak için çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetleri içermektedir. Bu doğrultuda, Kayaoğlu Tekstil olarak, Ar-Ge faaliyetlerimizden, üretimde malzeme seçimine, atık yönetiminden enerji kullanımına kadar her adımda sürdürülebilir bir dünya için yoğun çaba harcıyoruz. Ayrıca, Nanoteknoloji kumaş, süperhidrofobiklik (aşırı su direnci), koku ve nem giderme, artan esneklik ve mukavemet ve bakteri direnci gibi sıradan malzemelere avantajlı özellikler veren küçük parçacıklarla tasarlanmış kumaş çeşitliliği ile zengin bir üretim yelpazesine sahibiz” dedi.