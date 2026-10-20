Mısır yatırımları geri dönüşüme de uzandı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün yüksek üretim maliyetleri, finansman sıkıntısı ve uluslararası rekabet nedeniyle yaşadığı daralma sürerken, Türk şirketlerinin Mısır'daki üretim faaliyetleri genişliyor. Son dönemde meydana gelen gelişmeler ülkede hayata geçen Türk yatırımlarının yalnızca hazır giyim üretimiyle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. İplik, kumaş, boya ve terbiye tesislerinin ardından geri dönüştürülmüş elyaf üretimi de Türk yatırımcıların Mısır'da faaliyet gösterdiği alanlara eklendi. Öner Tekstil, Mısır'da geri dönüştürülmüş elyaf üretimi yapan operasyonunu faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Şirket adına Oğuzhan Öner tarafından LinkedIn’de yapılan açıklamada, tekstilden tekstile geri dönüşüm sektöründeki 30 yıllık deneyimin Mısır'a taşındığı belirtildi. Yeni yatırımın daha geniş bir ürün yelpazesine rekabetçi piyasa koşullarında erişim sağlamayı hedeflediği ifade edildi. Şirket, Mısır operasyonunun tedarik zincirindeki iş ortaklarına ve müşterilerine yeni fırsatlar sunmasını bekliyor. Öner Tekstil'in yatırımı, Mısır'ın yalnızca düşük maliyetli konfeksiyon üretiminde değil, tekstil atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması ve geri dönüştürülmüş ham madde üretiminde de Türk şirketlerini çekmeye başladığını gösteriyor.

Türk tekstil grubunun hedefi 500 milyon dolar

Mısır'daki Türk yatırımlarının büyüklüğünü ortaya koyan gelişmelerden biri de GID Textile Egypt’in ihracat hedefleri oldu. Mısır Sanayi Bakanlığı'nın 16 Haziran 2026 tarihli açıklamasına göre GID Textile Egypt CEO'su Selim Şankaya, grubun ülkedeki ihracatını 2026 sonunda 285 milyon dolara, 2029-2030 döneminde ise 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Yeşim Grup bünyesindeki Jade Textile'in Mısır faaliyetleriyle bağlantılı olan grubun ülkede üç üretim tesisi ve yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Jade Textile'in İskenderiye'de yaklaşık 500 milyon Mısır lirası yatırımla yeni bir hazır giyim fabrikası da devreye alındı. Aynı haberlerde Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki Qantara West sanayi bölgesinde Nisan 2026 itibarıyla yaklaşık 560,2 milyon dolar tutarında 15 Türk yatırımının bulunduğu aktarıldı.

Avrupalı makineciler de doğruladı

Türk şirketlerinin Mısır'a yönelimi, ülkede faaliyet gösteren Avrupalı tekstil makinesi üreticilerinin açıklamalarına da yansıdı. Alman Oerlikon Barmag, 24-26 Eylül tarihlerinde Kahire'de düzenlenen Egypt Stitch & Tex 2026 Fuarı kapsamında Kohan Textile Journal'a yaptığı açıklamada, çok sayıda Türk şirketinin tekstil üretiminin bir bölümünü Mısır'a taşıdığını veya bu ülkedeki kapasitesini genişlettiğini söyledi. Yaklaşık 45 yıldır Mısır pazarında faaliyet gösterdiklerini belirten şirket yetkilileri, Çinli yatırımcıların da ülkede büyük tekstil projeleri geliştirdiğini aktardı.

Boya, terbiye ve iplik makineleri üreten Xorella ise, Türk tekstil üreticilerinin Mısır'da yeni fabrikalar kurduğunu ve üretimlerinin bir bölümünü bu ülkeye taşıdığını belirtti. Avrupalı üreticilerin açıklamaları, Mısır'daki yeni kapasite yatırımlarının yalnızca konfeksiyonla sınırlı olmadığını, iplikten boya ve terbiyeye uzanan üretim zincirine yayıldığını gösteriyor.

"Mısır, Türkiye'ye 1,80 dolara tişört satıyor"

Mısır'ın maliyet avantajı, Türkiye pazarına yönelik hazır giyim tekliflerine de yansıyor. Karamans Tekstil Dış Ticaret adına LinkedIn üzerinden yapılan duyuruda, Mısır'da üretilen 30/1 pamuklu basic tişörtlerin Türkiye teslim fiyatının 1,80 dolardan başladığı açıklandı. Erkek, kadın ve çocuk gruplarında üretim yapılabildiği, sipariş miktarı ve ürün özelliklerine göre fiyatlandırmanın değiştiği belirtildi. Mısır'ın Türk tekstil yatırımlarını çekme girişimleri de sürüyor. Eylül ayında Kahire'de gerçekleştirilen Egypt Stitch & Tex 2026 Fuarı'nda Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi, yaklaşık 10 Türk şirketinin Mısır'da tekstil ve hazır giyim alanlarında faaliyet göstermeyi planladığını açıkladı. Şirketlerin isimleri ve planlanan yatırımların büyüklükleri paylaşılmadı. Türk şirketlerinin Mısır'daki üretim faaliyetlerinin büyümesi iki ülke arasındaki tekstil ticaretine de yansıyor. İTHİB verilerine göre Türkiye'nin Mısır'a tekstil ihracatı 2024 yılında 461 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılında yüzde 23 artarak 567 milyon dolara ulaştı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise söz konusu rakam bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12'den fazla artarak 476 milyon dolara çıktı.