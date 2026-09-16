Moda sektörü fiyat rekabetinden değer rekabetine geçmeye hazırlanıyor

Fiyat rekabeti yerine dijital ve yeşil dönüşüm ile markalaşmayı öne çıkaran sektör, Avrupa’da yeniden şekillenen tedarik zincirinde ‘satın alınabilir lüksün, hızın ve kalitenin adresi’ olmayı hedefl iyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Paşahan konuyla ilgili, Türk moda endüstrisinin fiyat odaklı rekabet yerine ikiz dönüşüm ve markalaşmayla katma değerli üretime odaklandığını belirterek, “Fiyatta zorlandığımız rekabetçilik kilidini ikiz dönüşüm ve markalarımızla açacağız” dedi.

Türk moda endüstrisinin mevcut avantajlarına ikiz dönüşümü de eklemek için İHKİB tarafından geliştirilen projelerden birinde daha sona yaklaşıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen 14,5 milyon lira bütçeli, “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi” nin bir yıllık uygulama süreci, yerli ve yabancı markaların temsilcilerinin de katılımıyla 24 Eylül’de düzenlenecek uluslararası konferansla büyük ölçüde tamamlanacak.

İHKİB Başkanı Mustafa Paşahan, sektörün dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırmak amacıyla son 20 yılda 12 projeyi tamamladıklarını, üç projenin ise devam ettiğini belirterek, bu çalışmalar için AB’den bugüne kadar 37 milyon euro hibe desteği almaya hak kazandıklarını söyledi. İSTKA destekli 14,5 milyon TL bütçeli ‘Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi’ kapsamında İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) yeşil dönüşüm alanında da hizmet verecek şekilde geliştirildiğini aktaran Paşahan, İkiz Dönüşüm Konseyi ve Hizmet Masaları Ağı’nın da sektöre kazandırıldığını bildirdi.

Yüksek maliyetlerin ihracat üzerindeki baskısının sürdüğüne dikkat çeken Paşahan, sekiz ayda ihracatın yüzde 2,2 daralarak yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde kaldığını, yedi aylık ithalatın ise yüzde 7,3 artışla 3 milyar dolara yaklaştığını kaydetti. Kısa vadede net ihracatçı sektörlere özel destek gerektiğini vurgulayan Paşahan, “Türkiye artık ucuz üretim ülkesi değil. Ucuz işçilik üzerinden Asya ülkeleriyle rekabet edemeyiz. Biz oyunu fiyatla değil, değerle kazanacağız” dedi.